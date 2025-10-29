Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Giữa mênh mông biển cả, Lý Sơn nổi lên như một “viên ngọc xanh” của miền Trung, vừa trầm mặc, vừa sôi động.

Sản phẩm từ tỏi Lý Sơn ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Minh Trung

Chỉ hơn 10 km² với gần 25.000 dân, đặc khu Lý Sơn đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - du lịch - dịch vụ biển. Nơi đây, cây tỏi - “vàng trắng” của đảo được trồng trên diện tích 290 ha với sản lượng khoảng 1.000 tấn mỗi năm.

Trên những cánh đồng cát trắng, người dân vẫn cần mẫn vun xới từng luống tỏi, luống hành, gửi gắm vào đó niềm tin, ý chí và tình yêu quê hương. Tỏi Lý Sơn không chỉ là đặc sản, mà còn là biểu tượng của tinh thần vượt khó, là sản vật kết tinh giữa đất, gió và vị mặn của biển khơi.

Cùng với nông nghiệp, du lịch đang trở thành điểm sáng trên hành trình phát triển của đảo. Trong 9 tháng qua, Lý Sơn đã đón hơn 82.000 lượt khách, trong đó có hơn 1.000 khách quốc tế - con số kỷ lục kể từ khi trở thành đặc khu.

Những thắng cảnh nổi tiếng như: cổng Tò Vò, hang Câu, chùa Hang, đỉnh Thới Lới... thu hút du khách không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất gắn liền với đội Hoàng Sa kiên trung một thuở.

Khách du lịch ở đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Minh Trung

Ông Nguyễn Văn Huy-Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn-cho biết: “Chúng tôi tập trung phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa biển đảo, đồng thời xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp sạch như tỏi, hành, hải sản khô. Mục tiêu là phát triển bền vững, để người dân vừa làm kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, gìn giữ chủ quyền biển đảo”.

Trong khuôn khổ hải trình khảo sát vùng biển đảo gần bờ, các thành viên của đoàn công tác đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với chính quyền và người dân Lý Sơn, qua đó học hỏi mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Tại các khu sản xuất tỏi, đoàn công tác ghi nhận sự sáng tạo của người dân trong ứng dụng kỹ thuật mới, vừa nâng cao năng suất, vừa bảo vệ môi trường biển.

Ông Dương Hiệp Hưng-Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Được tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất của người dân nơi đây, chúng tôi nhận thấy hướng phát triển nông nghiệp sạch rất đáng học hỏi. Đảo Cù Lao Xanh có nét tương đồng về điều kiện tự nhiên với Lý Sơn. Chúng tôi sẽ tiếp thu kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất và phát triển du lịch tại địa phương”.

Thời gian làm việc trên đảo Lý Sơn diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp. Mỗi câu chuyện, mỗi tấm gương ngư dân kiên cường vươn khơi bám biển đều khắc họa rõ nét hình ảnh con người nơi đầu sóng ngọn gió.

Dù thời tiết khắc nghiệt, mùa gió chướng thổi mạnh, nhưng bằng ý chí và nghị lực, người dân Lý Sơn vẫn ngày ngày vươn ra khơi xa, làm giàu từ biển và giữ vững truyền thống cha ông.

Mỗi con tàu rẽ sóng ra khơi không chỉ mang theo ước vọng về một mùa cá bội thu, mà còn là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa Biển Đông.

Đoàn công tác các địa phương tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân Lý Sơn. Ảnh: Minh Trung

Ngư dân Bùi Văn Cựu (thôn Tây, đặc khu Lý Sơn) chia sẻ: “Nhờ lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền về chống khai thác IUU, bà con đã hiểu rõ hơn về vùng biển, vùng đánh bắt hợp pháp. Mỗi khi ra khơi, ai cũng nhắc nhau chấp hành quy định pháp luật, vừa giữ nghề, vừa giữ biển cho thế hệ sau”.

Những buổi tuyên truyền pháp luật trên đảo giờ đây đã trở thành sinh hoạt quen thuộc, giúp người dân thêm vững tin, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển.

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang, Lý Sơn đang khoác lên mình diện mạo mới. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học… được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Trên đảo, những con đường bê tông trải dài ven biển, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên giữa làng chài. Tiếng cười nói rộn rã nơi bến cá mỗi sáng sớm là minh chứng về sức sống mới của vùng đảo tiền tiêu.

Đặc khu Lý Sơn đã và đang vươn mình mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây tiếp tục nỗ lực viết tiếp câu chuyện bền bỉ “giữ biển, dựng quê”, để vùng đất thiêng này mãi xứng danh là quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa, những người đã làm nên trang sử vàng trong hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.