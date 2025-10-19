Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hoàn thành chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo gần bờ

NGỌC ÁNH
(GLO)- Sau hành trình hơn 360 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đoàn công tác các địa phương đã hoàn thành chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo gần bờ.

tau-kn390-cap-cang-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2.jpg
Tàu KN390 cập cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: Minh Trung

Đoàn công tác do Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm Trưởng đoàn; cùng đại biểu các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Gia Lai.

Đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Các lực lượng đã tiến hành tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong khai thác hải sản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực chống khai thác IUU.

Đại tá Trần Hồng Quế cho biết: “Chuyến khảo sát tập trung nắm tình hình, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển; đồng thời là cơ sở để các lực lượng vũ trang, cơ quan chức năng các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển”.

bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-va-doan-cong-tac-cac-dia-phuong-tuyen-truyen-iuu-tren-tau-cac-ngu-dan-tai-dac-khu-ly-son-quang-ngai.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đoàn công tác các địa phương tuyên truyền chống khai thác IUU trên tàu các ngư dân tại Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Đoàn công tác cũng tiến hành khảo sát khu vực âu tàu, một số hạng mục phát triển hạ tầng du lịch sinh thái trên các đảo; ghi nhận nỗ lực của chính quyền trong khai thác tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Dịp này, Đoàn đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 220 suất quà cho ngư dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn-những món quà ý nghĩa, tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi, giữ biển.

Ngư dân Nguyễn Thị Khuyên (đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị) xúc động chia sẻ: “Được nhận cờ và quà từ đoàn công tác, chúng tôi rất vui. Người dân Cồn Cỏ quen với gió, với sóng, dù còn khó khăn nhưng ai cũng xem việc bám biển không chỉ để mưu sinh mà còn là giữ biển, giữ đảo cho quê hương”.

bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-va-doan-cong-tac-cac-dia-phuong-tuyen-truyen-iuu-tren-tau-cac-ngu-dan-tai-dac-khu-ly-son-quang-ngai1.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đoàn công tác các địa phương tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Trung

Theo Đại tá Vũ Huy Thơi-Trợ lý pháp chế, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), kết quả khảo sát lần này sẽ giúp các cơ quan chức năng có thêm cơ sở thực tiễn để tham mưu giải pháp quản lý vùng biển, đảo gần bờ phù hợp hơn; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của EC về chống khai thác IUU.

Tham gia đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Bích Ly-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng đoàn công tác tỉnh Gia Lai-cho biết: “Chúng tôi được chứng kiến tinh thần vượt khó, bám biển của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển và bà con ngư dân. Đây là chuyến đi bổ ích, giúp các địa phương tăng cường phối hợp, đề xuất các giải pháp phù hợp để quản lý, khai thác hiệu quả vùng biển, đảo gần bờ”.

bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-va-doan-cong-tac-cac-dia-phuong-hop-tong-ket-rut-kinh-nghiem-chuyen-khao-sat.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đoàn công tác các địa phương họp tổng kết rút kinh nghiệm chuyến khảo sát. Ảnh: Minh Trung

Chuyến khảo sát đã hoàn thành tốt các mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương ven biển miền Trung, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

null