Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

Chuyến đi mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia từ đất liền; là nguồn động viên ý nghĩa gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp thêm động lực cho sức sống mới nơi biển đảo tiền tiêu.

Nghĩa tình từ đất liền ra đảo

doan-cong-tac-dang-huong-vieng-chu-tich-hcm-tai-nha-tuong-niem-hcm-tai-dac-khu-con-co-quang-tri.jpg
Đoàn công tác dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Minh Trung.

Khi con tàu KN390 cập cảng đặc khu Cồn Cỏ, đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên Biển Đông, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ trở thành một trong những mục tiêu bị kẻ thù đánh phá ác liệt.

Hơn 1.500 ngày đêm đối mặt với “mưa bom bão đạn”, với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, quân và dân Cồn Cỏ đã ghi nhiều chiến công. Đảo hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và ba lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Tiếp đó, đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân và tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên đảo tiền tiêu anh hùng. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến, từng thước đất nơi đây là chiến hào, từng chuyến thuyền ra đảo là một chuyến cảm tử. Hàng trăm chiến sĩ, dân quân đã ngã xuống để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Với hơn 1.000 trận đánh trong kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu chiến và tàu biệt kích của địch, bảo vệ an toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cồn Cỏ trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần “Còn người, còn đảo”.

Thắp nén hương trong Nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ, Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xúc động chia sẻ: “Giữa trùng khơi này, mỗi tấc đá, mỗi vạt rừng đều thấm đẫm máu xương và ký ức chiến tranh. Những chiến công của Cồn Cỏ không chỉ được viết trong sử sách, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ biển đảo hôm nay. Đây là nơi lịch sử và hiện tại cùng hòa nhịp, là biểu tượng của lòng trung thành và ý chí bảo vệ Tổ quốc.”

doan-cong-tac-tham-nha-truyen-thong-dac-khu-con-co-quang-tri.jpg
Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Minh Trung

Từ “pháo đài thép” năm xưa đến “đảo xanh phát triển” hôm nay

Cồn Cỏ-hòn đảo nhỏ chỉ rộng hơn 2 km² giữa trùng khơi, mang trong mình một quá khứ hào hùng. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bác Hồ từng gửi tặng đảo hai câu thơ đầy tự hào: “Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận/Đánh cho tan tác giặc Huê Kỳ”.

Hai câu thơ ngắn gọn mà hào sảng ấy đã trở thành lời hiệu triệu, là niềm tin son sắt để quân và dân Cồn Cỏ kiên gan bám đảo, chiến đấu anh dũng. Trong những năm tháng máu lửa ấy, 34 cán bộ, chiến sĩ và 70 dân quân đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên chiến công oanh liệt, giữ vững “pháo đài thép” giữa Biển Đông.

Tinh thần anh hùng ấy luôn được các thế hệ trẻ nơi đảo tiếp nối trong công cuộc xây dựng và phát triển. Hiện nay, đặc khu Cồn Cỏ có hơn 480 người sinh sống thường xuyên, trong đó có 24 hộ dân với 96 nhân khẩu. Dẫu diện tích nhỏ bé, Cồn Cỏ sở hữu nhiều lợi thế về kinh tế biển, du lịch sinh thái và có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Từ vùng đất chỉ toàn rừng và đá, hạ tầng giao thông, nước ngọt, trường học, trạm y tế đã từng bước hoàn thiện; nhiều nơi sử dụng năng lượng mặt trời, mở ra một diện mạo mới, xanh và bền vững.

Những năm gần đây, Cồn Cỏ đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, trồng cây xanh phủ kín đảo và mở rộng du lịch trải nghiệm. Hơn 70% diện tích rừng nguyên sinh được bảo tồn, nhiều loài sinh vật biển quý hiếm được phục hồi. Mỗi năm, đảo đón khoảng 15.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ-du lịch đạt trên 20 tỷ đồng. Những sản phẩm đặc trưng như nước mắm Cồn Cỏ, cá khô, hàu, tảo xoắn, rong biển khô đã trở thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, mở lối cho thương hiệu Cồn Cỏ lan tỏa.

Ông Trần Xuân Anh-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Chúng tôi xác định phát triển Cồn Cỏ không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, mà quan trọng hơn là phát huy vai trò của người dân. Du lịch cộng đồng, dịch vụ hậu cần nghề cá, bảo tồn sinh thái… đang từng bước hình thành, tạo sinh kế bền vững cho bà con. Mỗi tán bàng vuông, mỗi rạn san hô, mỗi công trình dân sinh đều mang hơi thở của khát vọng vươn lên từ biển”.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng 200 lá cờ Tổ quốc và quà cho lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ; đại diện các địa phương gồm: Quảng Trị, Gia Lai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trao tặng hơn 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng nhiều phần quà hỗ trợ an sinh xã hội.

Chị Nguyễn Thị Khuyên, 1 trong những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của đoàn công tác, xúc động chia sẻ: “Hôm nay được nhận quà, nhận tiền, tôi mừng lắm. Người dân Cồn Cỏ chúng tôi quen với gió, với sóng. Dù đi biển gặp khó khăn, nhưng nghĩ đến màu cờ Tổ quốc trên mũi tàu là thấy ấm lòng và tự hào biết bao. Bà con ở đảo ai cũng coi việc bám biển không chỉ để mưu sinh, mà còn là giữ biển, giữ đảo cho quê hương”.

Trưởng đoàn công tác tỉnh Gia Lai, bà Nguyễn Thị Bích Ly-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy cảm nhận về sự nỗ lực bám trụ của quân và dân nơi vùng đảo tiền tiêu này: “Được tận mắt chứng kiến sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và người dân Cồn Cỏ, chúng tôi càng thêm tự hào và tin tưởng. Dù thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng tinh thần bám biển, giữ đảo của đồng bào và lực lượng vũ trang nơi đây thật đáng trân trọng”.

Con tàu KN390 rời bến cảng đặc khu Cồn Cỏ trong tiếng sóng vỗ dạt dào, lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng trên mũi tàu tung bay kiêu hãnh giữa gió biển trùng khơi. Ở mỗi nơi tàu KN390 cập bến, không chỉ là điểm dừng kỹ thuật mà là nơi gửi gắm niềm tin, nơi Tổ quốc được cảm nhận bằng sự mặn mòi của biển, bằng màu cờ, và cả bằng ánh mắt tự hào của những con người trụ vững giữa trùng khơi.

