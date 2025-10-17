Đoàn công tác các địa phương thăm, làm việc tại đặc khu Cồn Cỏ

(GLO)- Trong khuôn khổ hải trình khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo gần bờ, ngày 17-10, đoàn công tác do Đại tá Trần Hồng Quế-Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia đoàn công tác có đại biểu các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Huế, Đà Nẵng, cùng đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Đại biểu tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị). Ảnh: Minh Trung

Ngay khi tàu cập cảng đặc khu Cồn Cỏ, đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên đảo tiền tiêu anh hùng.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên Biển Đông, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ trở thành một trong những mục tiêu bị kẻ thù đánh phá ác liệt. Hơn 1.500 ngày đêm đối mặt với “mưa bom bão đạn” với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, quân và dân Cồn Cỏ đã ghi nhiều chiến công, 2 lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ, đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đặc khu trong 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, tổng thu ngân sách của đặc khu đạt hơn 46,6 tỷ đồng, có 5.866 lượt khách du lịch đến đảo, doanh thu dịch vụ-du lịch ước đạt 8,8 tỷ đồng.

Đặc khu Cồn Cỏ đang từng bước phát huy lợi thế biển đảo, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn rừng tự nhiên và hệ sinh thái biển-được ví như “viên ngọc xanh” của miền Trung.

Phát huy truyền thống vẻ vang của đảo tiền tiêu anh hùng, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đặc khu Cồn Cỏ luôn đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Trong chuyến công tác, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc và một số phần quà cho địa phương; đại diện các địa phương tặng hơn 70 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cùng nhiều phần quà hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trên đảo.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Minh Trung

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ Trần Xuân Anh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương. Đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Cồn Cỏ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vươn lên xây dựng đảo phát triển bền vững về kinh tế-xã hội, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, trở thành điểm sáng trong hành trình phát triển kinh tế biển của tỉnh Quảng Trị.