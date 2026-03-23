188 học sinh Gia Lai tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2026

(GLO)- Ngày 22-3, kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 đã khai mạc trên toàn quốc với sự tham gia của hơn 33.000 thí sinh thuộc 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai, kỳ thi diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn, thu hút sự tham gia của 188 thí sinh.

Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 diễn ra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC có quy mô lớn, với triết lý thúc đẩy phong trào học Toán theo hướng tư duy và ứng dụng thực tế. Kỳ thi giúp học sinh tự tin hơn trong việc giải quyết vấn đề và khám phá những con số.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation tổ chức, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và được chia thành 6 cấp độ phù hợp với từng lứa tuổi. Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại 41 điểm thuộc 16 tỉnh, thành phố.

Tại điểm thi Trường Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn, kỳ thi thu hút 188 thí sinh tham gia. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu sự lan tỏa ngày càng rộng của sân chơi trí tuệ này tại địa phương.

Các thí sinh tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC năm 2026 tại Trường Tiểu học, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Các thí sinh được chia thành 4 cấp độ, trải dài từ lớp 1 đến lớp 8, gồm: cấp độ 1 (lớp 1, 2); cấp độ 2 (lớp 3, 4); cấp độ 3 (lớp 5, 6); cấp độ 4 (lớp 7, 8). Kỳ thi được tổ chức tại 5 phòng thi đạt chuẩn (A1, A2, C1, C2, C3). Công tác tổ chức, điều hành được đảm bảo bởi hội đồng thi chuyên nghiệp.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC là sân chơi học thuật bổ ích, giúp học sinh tiếp cận Toán học theo hướng gần gũi, thú vị.