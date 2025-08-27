Danh mục
Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn là địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Anh Cambridge

TRẦN DUNG



(GLO)- Sáng 27-8, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Trung tâm Khảo thí Cambridge VN552 tổ chức lễ ký kết hợp tác khảo thí tiếng Anh Cambridge.

Dự lễ ký kết có các ông: Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT); Tạ Ngọc Thinh-Giám đốc Trung tâm Khảo thí Cambridge VN552; cùng đại diện các trung tâm ngoại ngữ, lãnh đạo nhà trường và tập thể giáo viên, phụ huynh, học sinh.

010119680d298677df38.jpg
Ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT (bìa phải) trao quyết định của Bộ GD-ĐT về việc công nhận điểm thi Cambridge cho Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn.
﻿Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Bá Công đã trao quyết định của Bộ GD-ĐT về việc công nhận điểm thi Cambridge cho Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đánh giá cao nỗ lực của Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn trong việc đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời khẳng định, đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại tỉnh Gia Lai, giúp học sinh tiếp cận với chuẩn đánh giá quốc tế từng cấp độ thông qua các bài thi tiếng Anh của Đại học Cambridge.

60fdc29fd6de5d8004cf.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn ký kết hợp tác khảo thí tiếng Anh Cambridge cùng Trung tâm Khảo thí Cambridge VN552. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh: Việc triển khai các kỳ thi tiếng Anh quốc tế Cambridge tại Gia Lai góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; tạo cơ hội để học sinh được đánh giá năng lực theo chuẩn quốc tế; đồng thời, khẳng định sự quyết tâm của ngành Giáo dục trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Tại buổi lễ, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn đã ký kết hợp tác khảo thí tiếng Anh Cambridge với Trung tâm Khảo thí Cambridge VN552.

56a55cc34882c3dc9a93.jpg
Đại diện các đơn vị tặng quà khích lệ cho học sinh của Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: T.D

Dịp này, Ban Tổ chức trao chứng nhận hợp tác cho các trung tâm ngoại ngữ đồng hành trong việc chuẩn bị thí sinh và truyền thông kỳ thi Cambridge tại địa phương; đồng thời, tặng quà khích lệ cho những học sinh của nhà trường có thành tích xuất sắc trong học tập.

null