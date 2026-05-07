Gia Lai: Gặp mặt đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

BÁ TRÍ
(GLO)- Chiều 7-5, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại TP. Hà Nội, với hơn 1.100 đại biểu chính thức tham dự.

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có 26 đại biểu. Trong đó, có 6 đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số, 6 đại biểu tôn giáo, 14 đại biểu ngoài Đảng, 8 đại biểu là nữ, 5 đại biểu doanh nghiệp và 16 đại biểu có trình độ từ đại học trở lên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Đại hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào các văn kiện của Đại hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sáng suốt hiệp thương chọn các đại biểu thực sự ưu tú tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; đồng thời, tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung Đại hội để về triển khai hiệu quả tại địa phương.

Mỗi đại biểu cần thể hiện hình ảnh tốt đẹp của quê hương, con người Gia Lai; đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 9 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: Hoàng Vũ

Thay mặt Đoàn đại biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, động viên của Thường trực Tỉnh ủy. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

