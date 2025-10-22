Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tham gia hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng, cùng một số thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I. Ảnh: Bảo Long

Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các nội dung: nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết tôn giáo, dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu trân trọng ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo chính trị, đảm bảo toàn diện, sát với thực tiễn, thể hiện rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I dự kiến diễn ra vào quý IV-2025.