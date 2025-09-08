Danh mục
Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

THẢO KHUY
(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hông phải ngày thứ 3, đã điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Sơn 2 ngày nhưng không cải thiện.

Kết quả siêu âm, chụp CT cấp cứu cho thấy túi mật bị xoắn và hoại tử. Ekip phẫu thuật gồm bác sĩ CKII Võ Xuân Thành, bác sĩ CKI Nguyễn Văn Phiên và bác sĩ CKII Võ Huy Cường (gây mê) đã nhanh chóng mổ cấp cứu.

Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh đặc biệt hiếm bởi bệnh nhân tuổi rất cao (95 tuổi), lại được phát hiện bệnh muộn. Tuy nhiên, nhờ xử trí kịp thời, ca mổ đã thành công, sức khỏe bệnh nhân cải thiện nhanh chóng.

img-8545.jpg
Sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện. Ảnh: NVCC

Bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Tổng hợp khuyến cáo: Khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán kịp thời; tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc tại nhà vì có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

