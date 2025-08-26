Phẫu thuật thành công ca viêm phúc mạc do xương cá đâm thủng ruột

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.H.G.H (11 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) bị viêm phúc mạc do dị vật xương cá gây thủng ruột.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 2 ngày. Do tâm lý lo sợ nên bé không hợp tác khi thăm khám, các bác sĩ phải kiểm tra nhiều lần và ghi nhận có dấu hiệu cảm ứng phúc mạc ở vùng hạ vị.

Kết quả xét nghiệm máu có chỉ số bạch cầu tăng nhẹ, kết quả chẩn đoán hình ảnh chỉ ghi nhận ruột thừa có dấu hiệu viêm nhẹ. Mặc dù biểu hiện chưa thật điển hình, không tương xứng giữa lâm sàng và cận lâm sàng, những các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật nội soi để tránh nguy cơ biến chứng.

Mảnh xương cá được lấy ra từ ruột non bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

TS.BS Phan Xuân Cảnh-Trưởng ê kíp trực-cho hay: Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ruột thừa viêm xung huyết; bất ngờ tìm thấy một mảnh xương cá nhọn và dài 4 cm gây xuyên thủng đoạn cuối ruột non (hồi tràng), gây viêm phúc mạc và ruột thừa. Ê kíp phẫu thuật đã lấy dị vật, cắt bỏ ruột thừa viêm và khâu phục hồi chỗ thủng qua nội soi ổ bụng. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

TS.BS Phan Xuân Cảnh thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ khuyến cáo: Nếu mắc xương nhưng không phát hiện kịp thời, dị vật có thể gây thủng đường tiêu hóa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi xuyên thủng thực quản và đâm vào các mạch máu lớn.

Trường hợp của bé H. được xem là hy hữu khi mảnh xương vẫn lọt qua nhiều đoạn tiêu hóa ở trên và chỉ gây thủng ở đoạn cuối ruột non, kèm viêm ruột thừa.