Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai:

Phẫu thuật thành công ca viêm phúc mạc do xương cá đâm thủng ruột

THẢO KHUY
(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.H.G.H (11 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) bị viêm phúc mạc do dị vật xương cá gây thủng ruột.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài 2 ngày. Do tâm lý lo sợ nên bé không hợp tác khi thăm khám, các bác sĩ phải kiểm tra nhiều lần và ghi nhận có dấu hiệu cảm ứng phúc mạc ở vùng hạ vị.

Kết quả xét nghiệm máu có chỉ số bạch cầu tăng nhẹ, kết quả chẩn đoán hình ảnh chỉ ghi nhận ruột thừa có dấu hiệu viêm nhẹ. Mặc dù biểu hiện chưa thật điển hình, không tương xứng giữa lâm sàng và cận lâm sàng, những các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật nội soi để tránh nguy cơ biến chứng.

gen-o-xuong-ca-3.jpg
Mảnh xương cá được lấy ra từ ruột non bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

TS.BS Phan Xuân Cảnh-Trưởng ê kíp trực-cho hay: Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ruột thừa viêm xung huyết; bất ngờ tìm thấy một mảnh xương cá nhọn và dài 4 cm gây xuyên thủng đoạn cuối ruột non (hồi tràng), gây viêm phúc mạc và ruột thừa. Ê kíp phẫu thuật đã lấy dị vật, cắt bỏ ruột thừa viêm và khâu phục hồi chỗ thủng qua nội soi ổ bụng. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

d5f4cecf277daf23f66c.jpg
TS.BS Phan Xuân Cảnh thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ khuyến cáo: Nếu mắc xương nhưng không phát hiện kịp thời, dị vật có thể gây thủng đường tiêu hóa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi xuyên thủng thực quản và đâm vào các mạch máu lớn.

Trường hợp của bé H. được xem là hy hữu khi mảnh xương vẫn lọt qua nhiều đoạn tiêu hóa ở trên và chỉ gây thủng ở đoạn cuối ruột non, kèm viêm ruột thừa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

Tin tức

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

Tin tức

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

