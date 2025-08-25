Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

(GLO)- Không ngừng nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) hiện là đơn vị duy nhất trong cả nước triển khai đồng thời 3 kỹ thuật tiên tiến trong điều trị sỏi mật.

Nhờ đó, người bệnh được chẩn đoán, can thiệp và điều trị "trọn gói" ngay tại một khoa, thay vì phải trải qua nhiều chuyên khoa riêng lẻ như ở các bệnh viện khác. Đây là bước tiến quan trọng, vừa nâng cao hiệu quả điều trị, vừa giảm áp lực thời gian, chi phí và những phiền toái cho người bệnh.

Nhu cầu cấp thiết và bước tiến của bệnh viện tuyến tỉnh

Sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến, ghi nhận ở 3-6% dân số, trong đó phụ nữ mắc nhiều hơn nam giới. Ở phương Tây, sỏi cholesterol trong túi mật chiếm đa số, trong khi tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, sỏi sắc tố mật và sỏi đường mật trong gan lại thường gặp hơn, dễ tái phát và khó điều trị. Nguyên nhân chủ yếu do chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít chất xơ; cơ thể béo phì, ít vận động; bên cạnh đó là một số bệnh lý chuyển hóa hoặc tình trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Đáng lo ngại, nhiều trường hợp sỏi mật không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ qua siêu âm. Khi sỏi gây tắc nghẽn, bệnh nhân thường bị đau hạ sườn phải, sốt, vàng da; nếu không xử trí kịp thời dễ dẫn đến viêm túi mật cấp, viêm đường mật, áp xe gan, viêm tụy cấp, thậm chí nhiễm trùng huyết, nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ CKII Lê Đức Hải giải thích tình trạng bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: T.K

Chính vì vậy, việc bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến, ít xâm lấn trong điều trị sỏi mật có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình-Phó Giám đốc Bệnh viện, được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai luôn chú trọng cập nhật, ứng dụng kỹ thuật mới, đặc biệt là các phương pháp xâm lấn tối thiểu, mang lại hiệu quả điều trị tối đa.

Bác sĩ Lê Đức Hải (bìa trái) cùng đồng nghiệp đang thực hiện kỹ thuật tán sỏi xuyên gan qua da. Ảnh: T.K

“Thời gian qua, chúng tôi đã cử cán bộ y tế đi đào tạo tại các trung tâm lớn, mời chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ triển khai kỹ thuật mới. Nhờ đó, nhiều phương pháp hiện đại đã được áp dụng thường quy, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh trong tỉnh và các địa phương lân cận. Riêng với sỏi mật, Khoa Ngoại Tổng hợp đã triển khai tán sỏi xuyên gan qua da, nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi, phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi tán sỏi đường mật trong mổ… với tỷ lệ thành công rất cao”, bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho biết.

Ưu thế vượt trội từ kỹ thuật tiên tiến

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hiện là một trong số ít bệnh viện trên cả nước triển khai đồng thời 3 kỹ thuật xâm lấn tối thiểu trong điều trị sỏi mật, gồm: tán sỏi xuyên gan qua da, nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) và phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi tán sỏi đường mật trong mổ. Đặc biệt, Khoa Ngoại Tổng hợp đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi kết hợp ERCP để xử trí đồng thời sỏi túi mật và sỏi ống mật chủ trong cùng một thì mổ, thay vì phải điều trị nhiều lần ở nhiều khoa khác nhau.

Từ năm 2022, kỹ thuật tán sỏi hiện đại, ít xâm lấn đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, giúp bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên. Ảnh: T.K

Bác sĩ CKII Nguyễn Quốc Kha-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Tổng hợp cho hay, từ năm 2022, các kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn được ứng dụng thường quy, mang lại hiệu quả rõ rệt. “Nhờ vậy, hàng trăm bệnh nhân đã được điều trị thành công ngay tại địa phương, hạn chế chuyển tuyến, tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian”, bác sĩ Kha nhấn mạnh.

Một minh chứng cụ thể là trường hợp bà Võ Thị Cúc (xã Phù Mỹ), vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp thực hiện phương pháp tán sỏi xuyên gan qua da. Sau ca can thiệp, bà đã có thể đi lại, ăn uống bình thường.

“Trước đây tôi hay đau bụng âm ỉ, ăn uống kém, người rất mệt mỏi. Khi bác sĩ khuyên nên làm kỹ thuật mới này, lúc đầu tôi cũng lo lắng, nhưng giờ thấy vết thương nhỏ, ít đau, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn hẳn ra. Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa”, bà Cúc chia sẻ.

Bác sĩ CKII Lê Đức Hải (bác sĩ điều trị của Khoa Ngoại Tổng hợp) phân tích: “Kỹ thuật tán sỏi xuyên gan qua da có ưu thế lớn khi xử lý sỏi trong gan hoặc ống mật chủ - vốn trước đây thường phải mổ mở hoặc cắt gan. Với đường hầm nhỏ chỉ 5-10 mm xuyên gan, chúng tôi có thể lấy hết sỏi, bệnh nhân ít đau, nằm viện ngắn ngày, chi phí cũng hợp lý hơn so với mổ truyền thống”.

Với kỹ thuật tán sỏi xuyên gan qua da, bác sĩ chỉ cần mở một đường hầm rất nhỏ (khoảng 5 - 10 mm), giúp bệnh nhân ít đau hơn so với phương pháp truyền thống. Ảnh: T.K

Trong khi đó, bác sĩ CKI Dương Đỗ Hồng Nhẫn (bác sĩ điều trị của Khoa Ngoại Tổng hợp) thông tin với kỹ thuật ERCP giúp lấy sỏi đường mật qua nội soi, bệnh nhân chỉ cần nằm viện 1 - 2 ngày. Đặc biệt, Khoa Ngoại Tổng hợp đã có thể phối hợp cắt túi mật nội soi và lấy sỏi đường mật bằng ERCP trong cùng một lần can thiệp, đem lại sự thuận lợi rõ rệt.

Song song với đó, Bệnh viện còn triển khai phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi tán sỏi đường mật trong mổ, xử trí triệt để nhiều ca bệnh phức tạp, giảm biến chứng và tỷ lệ tái phát.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, việc ứng dụng đồng bộ các phương pháp tiên tiến đã giúp Khoa Ngoại Tổng hợp trở thành đơn vị có khả năng điều trị toàn diện các bệnh lý sỏi mật, với chất lượng ngang tầm các trung tâm lớn.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, đồng thời cử đội ngũ y bác sĩ học tập tại các bệnh viện tuyến trên để cập nhật kỹ thuật mới, nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị”, bác sĩ Bình chia sẻ.