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Khai mạc Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 23-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Tham gia Đại hội TDTT môn boxing có 86 vận động viên (VĐV) đến từ 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV từ 17-40 tuổi tranh tài ở 18 hạng cân.

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Trận đấu giữa võ sĩ Huỳnh Tất Thắng (găng xanh, xã Vạn Đức) với Huỳnh Trọng Vũ (găng đỏ, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: H.V

Trong đó, nam thi đấu 10 hạng cân (45 kg, 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg và 75 kg); nữ thi đấu 8 hạng cân gồm (42 kg, 45 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg và 67 kg).

Các trận đấu được áp dụng theo luật thi đấu hiện hành của Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA), thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút.

Cùng với đó, Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 109 võ sĩ đến từ 27 võ đường, CLB tham gia. Giải đấu tổ chức tranh tài ở 2 nhóm tuổi gồm: 12-14 và 15-16 tuổi với 20 hạng cân.

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Võ sĩ găng xanh thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt, khéo léo né đòn tấn công của đối thủ, thể hiện kỹ thuật phòng thủ và khả năng quan sát tình huống tốt. Ảnh: H.V

Cụ thể, nhóm tuổi 12-14 thi đấu 7 hạng cân nam từ trên 42-63 kg và 4 hạng cân nữ từ trên 40-52 kg; nhóm tuổi 15-16 thi đấu 5 hạng cân nam từ trên 46-60 kg và 4 hạng cân nữ từ trên 46-54 kg.

Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phục hồi và phát triển bộ môn boxing trên địa bàn tỉnh sau nhiều năm gián đoạn.

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Giải đấu được tổ chức ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân và du khách. Ảnh: H.V

Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào và trình độ chuyên môn của các VĐV. Qua đó, làm cơ sở tuyển chọn, xây dựng lực lượng boxing tỉnh nhà có chuyên môn cao, tham gia thi đấu tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

Dự kiến, giải đấu bế mạc vào ngày 27-6.

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