Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Từ tháng 7-2025 đến nay, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp các phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh và lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới, tổng trọng lượng hơn 350 kg.

Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp các đơn vị BĐBP tỉnh bắt giữ đối tượng Đỗ Thế Hùng (trú xã Ia Nan) khi đang vận chuyển pháo nổ qua biên giới vào đêm mùng 1 Tết Dương lịch. Ảnh: ĐVCC

Đêm 1-1, Đỗ Thế Hùng (SN 1986, trú xã Ia Nan), sử dụng xe máy chở 40 hộp pháo nổ, trọng lượng 67 kg, từ biên giới về địa phương. Khi đến khu đường mòn thuộc làng Sơn, xã Ia Nan, Hùng bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Nan và Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) mật phục bắt giữ.

Theo đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới còn diễn biến phức tạp, do các đối tượng liều lĩnh vì lợi nhuận cao. Điều này yêu cầu lực lượng nỗ lực ngày đêm bám tuyến, kịp thời phát hiện, chặn đứng hành vi phạm tội, ngăn không để hàng cấm tuồn vào nội địa.

Ở khu vực biên giới biển, BĐBP tỉnh cũng khẳng định vai trò nòng cốt trong phối hợp trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ địa bàn. Minh chứng là trong một tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các đơn vị tuyến biển đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy.

Đơn cử, ngày 18-12-2025, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh) phối hợp với Công an các phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Bắc bắt giữ Lâm Trọng Vũ (SN 1980, ở phường Hoài Nhơn) và Phan Quang Hiển (SN 1991, ở phường Hoài Nhơn Bắc), về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nơi ở các đối tượng, lực lượng thu giữ 7,9 g ma túy. Đây là kết quả sau thời gian nắm tình hình, theo dõi và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Trong năm 2025, BĐBP tỉnh đã độc lập và phối hợp phát hiện, xử lý 328 vụ/465 đối tượng vi phạm. Trong đó, 45 vụ/69 đối tượng liên quan ma túy; 212 vụ/261 đối tượng liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng cấm. “Chúng tôi chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, từ tội phạm ma túy, vận chuyển pháo nổ đến khai thác khoáng sản, gỗ trái phép, đặc biệt trong cao điểm cuối năm. Qua đó góp phần răn đe, kéo giảm tội phạm, siết chặt kỷ cương trên tuyến biên giới” - Đại tá Trần Thanh Bình khẳng định.

Cùng với công tác trấn áp, BĐBP tỉnh chú trọng phòng ngừa các hành vi vi phạm. Theo đại tá Trần Tiến Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp: Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, triển khai nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn và đối tượng, chủ động lên phương án đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phi pháp.

Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho biết, đơn vị phối hợp Công an xã nắm chắc các trường hợp nguy cơ cao, nhất là các đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ; vận chuyển lâm sản trái phép, trộm cắp tài sản và các tệ nạn xã hội.

Lực lượng cùng các ngành, đoàn thể, thôn, làng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phương thức hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác, không tham gia hay tiếp tay cho đối tượng.

Tại các khu vực nguy cơ cao, các đơn vị tăng cường tuần tra các đường mòn, lối mở, khu vực trọng điểm, trong khung thời gian trọng điểm. Hoạt động tuần tra có sự phối hợp của dân quân tự vệ, Công an, các tổ bảo vệ ANTT, hội, đoàn thể và người dân địa phương để chung tay ngăn ngừa tội phạm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tuần tra biên giới. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Đỗ Như Kiên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) cho biết, đơn vị bảo vệ hơn 16 km đường biên giáp tỉnh Ratanakiri, (Campuchia) với nhiều đường tiểu ngạch. Bên cạnh 2 chốt quản lý bảo vệ biên giới và tuần tra độc lập, đơn vị thường xuyên tuần tra song phương với lực lượng Campuchia, phối hợp nhịp nhàng trong nhận diện và xử lý tội phạm từ cả hai phía.

“Những ngày tới, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm để giữ vững ANTT, chung sức bảo vệ sự bình yên cho nhân dân” - Đại tá Trần Tiến Hải nhấn mạnh.