Sư đoàn 2 tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

(GLO)- Ngày 26 và 27-1, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 trở về địa phương.

Dự và chỉ đạo lễ tiễn quân nhân tại các đơn vị có Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 cùng lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 và các đơn vị.

Chiến sĩ xuất ngũ tuyên thệ trước quân kỳ. Ảnh: Vi Hoàng

Đợt này, các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 có tổng cộng gần 3.000 quân nhân xuất ngũ, trong đó, 3 đơn vị có số lượng quân nhân xuất ngũ lớn nhất là Trung đoàn 1, Trung đoàn 95 và Trung đoàn 38.

Lễ tiễn quân nhân diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Khen thưởng các chiến sĩ xuất ngũ đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vi Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các quân nhân trong suốt thời gian công tác, huấn luyện tại đơn vị. Các quân nhân đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 2 và các đơn vị mong muốn, khi trở về địa phương, các quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, học tập, tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; phát huy tốt truyền thống của Sư đoàn anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Cũng tại buổi lễ, Sư đoàn 2 và các đơn vị đã khen thưởng các quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự.