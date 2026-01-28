Binh đoàn 15 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 28-1, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Sở Chỉ huy Binh đoàn 15 đến các điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả Đại hội.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; cùng hơn 200 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Binh đoàn.

Thông tin về những nội dung trọng tâm, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, Đảng tiếp tục xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm của phát triển; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm. Ảnh: Đình Khoa

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Đại hội tiếp tục khẳng định nhiệm vụ giữ vững hòa bình, ổn định chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong mọi tình huống.

Gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của Binh đoàn 15 trong giai đoạn mới, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ yêu cầu toàn Binh đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và khu vực biên giới.

Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh tại các điểm cầu. Ảnh: Đình Khoa

Đồng thời, Binh đoàn tập trung tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế - quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và sản xuất; gắn phát triển kinh tế với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng thực sự trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên giới, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.