Lực lượng quân đội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người dân, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và nghĩa tình quân - dân bền chặt.

* Ngày 28-1, Hải đội biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) phối hợp với Hội Nông dân phường Quy Nhơn và đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” nhằm sẻ chia với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

hai-doi-2-trao-bang-tuong-trung-ho-tro-sinh-ke-cho-cac-gia-dinh-bi-thiet-hai-do-thien-tai.jpg
Hải đội biên phòng 2 và Hội Nông dân phường Quy Nhơn trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí sinh kế cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ năm 2025. Ảnh: H.P

Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng kinh phí hỗ trợ sinh kế (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 5 gia đình bị thiệt hại do bão, lũ năm 2025; trao 47 suất quà (1,2 triệu đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

* Cùng thời điểm, Hải đoàn biên phòng 48 phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo” năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn cùng các đơn vị bạn đã tổ chức gói bánh chưng và thăm, tặng 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quy Nhơn Bắc.

619184438-891447973402208-8338433341171050972-n.jpg
Hải đoàn Biên phòng 48 phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Bình Phú. Ảnh: H.P

Đồng thời, Hải đoàn cũng phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 85 người dân và tặng 20 suất quà cho người dân đồng bào Bahnar tại xã Bình Phú.

* Các chi hội phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã thăm, tặng cho 8 gia đình có hoàn cảnh khó khăn (phụ nữ, trẻ em) với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng; góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với các gia đình.

tham-tang-qua-cac-truong-hop-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Chi hội phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi mẹ do dịch Covid-19 ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: H.P
null