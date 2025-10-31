Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Ia Lâu

(GLO)- Ngày 31-10, Hội Chữ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp UBND xã la Lâu, các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, đơn vị tài trợ tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp (trị giá 1.500.000 đồng/chiếc) cho học sinh chưa có phương tiện đến trường; 100 suất quà (mỗi suất trị giá 350.000 đồng, gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và quần áo) dành cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của địa phương; cùng 50 suất quà cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bao gồm gạo, bút và vở.

qua.jpg
Ban tổ chức trao 10 chiếc xe đạp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có phương tiện đến trường. Ảnh: Chu Hằng

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 1 mô hình sinh kế “Ngân hàng Bò” trị giá 10.000.000 đồng cho gia đình em Rmah Sen (làng Me, xã Ia Lâu) có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Dự án Hy vọng cũng trao hỗ trợ định kỳ tháng 11-2025 cho 3 học sinh mồ côi của xã, mỗi suất 1.000.000 đồng.

trao-bo.jpg
Ban tổ chức trao mô hình sinh kế “Ngân hàng Bò” cho gia đình em Rmah Sen. Ảnh: Chu Hằng

Tổng giá trị chương trình tặng quà gần 100 triệu đồng.

Clip: Toàn cảnh chương trình tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện: Chu Hằng
