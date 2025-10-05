Đoàn từ thiện Hoa Yêu Thương by Hoa Thái trao quà và xe đạp cho học sinh khó khăn

(GLO)- Ngày 3-10, tại Nhà văn hóa xã Pờ Tó và Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai), đoàn từ thiện Hoa Yêu Thương by Hoa Thái đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức chương trình “Trung thu cho em”, mang đến nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh.

Trong dịp này, tại Nhà văn hóa xã Pờ Tó đoàn từ thiện Hoa Yêu Thương by Hoa Thái đã trao tặng 300 suất quà mỗi suất trị giá 400.000 đồng gồm bánh kẹo, sữa, sách vở và đèn lồng; 10 xe đạp (tổng trị giá 11.750.000 đồng) cùng 1 học bổng trị giá 1 triệu đồng và 1 thùng sữa.

Đoàn từ thiện Hoa Yêu Thương by Hoa Thái tặng xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, tại Trường Tiểu học Chu Văn An đoàn đã trao 424 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cùng 10 xe đạp (tổng trị giá 11.750.000 đồng) cho các em có hoàn cảnh có khăn và 1 học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Chương trình được tổ chức nhằm sẻ chia niềm vui, gửi gắm tình yêu thương đến thiếu nhi vùng khó, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Đến nay, hoạt động đã bước sang năm thứ ba liên tiếp, trở thành chương trình thường niên mang đậm ý nghĩa nhân văn, góp phần động viên, tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập.