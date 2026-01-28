Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”: Gắn kết quân - dân, giữ vững phên giậu Tổ quốc

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.

Chương trình đã góp phần mang Tết đến sớm với đồng bào vùng biên, đồng thời bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh với hơn 80 km đường biên giới đất liền, hơn 108 km đường biên giới biển; 22 xã, phường thuộc khu vực biên giới.

Việc chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Mang Tết sớm đến với đồng bào vùng biên

Chiều 24-1, Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với chính quyền xã Ia Pnôn, phường Thống Nhất, Trường Đại học Việt Đức, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện sinh viên cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

nghia-tinh-quan-dan-4.jpg
Các đơn vị tặng quà cho người dân xã Ia Pnôn tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: ĐVCC

Trong không gian đậm sắc xuân với tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng cười nói rộn ràng của người dân các làng, ban tổ chức đã trao 420 suất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ 5 tạ gạo nếp và 4 triệu đồng cho Ban Nhân dân của 4 làng trên địa bàn xã.

Điểm nhấn của chương trình là “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa xã với 3 gian hàng gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như quần áo, nhu yếu phẩm, rau xanh để bà con tự lựa chọn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình tại xã Ia Pnôn là hơn 150 triệu đồng. Nhưng giá trị lớn hơn cả không nằm ở con số mà ở niềm vui, sự ấm áp và cảm giác được sẻ chia hiện rõ trên từng gương mặt người dân vùng biên.

Cầm trên tay phần quà tết, chị Siu H’Bih (hộ nghèo ở làng Bua) xúc động chia sẻ: “Có quà, lại được xem văn nghệ nữa, mình vui lắm. Tết này, nhà mình ấm hơn rồi”.

nghia-tinh-quan-dan-3.jpg
Các lực lượng cùng người dân xã Ia Pnôn tham gia gói bánh chưng. Ảnh: ĐVCC

Cùng chung niềm vui, chị Ksor H’Hyen (ở làng Chan) bày tỏ: “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) rất quan tâm bà con. Chưa tới Tết mà dân làng đã được gói bánh chưng, chơi trò chơi, lại có quà mang về, ai cũng mừng!”.

Trước đó, ngày 22-1, tại xã Phù Mỹ Đông, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương cùng Hội CTĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam và một số doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 với quy mô lớn, nhiều hoạt động thiết thực.

Tại đây, 650 suất quà tết đã được trao cho các hộ khó khăn; các “Gian hàng 0 đồng” mang đến 400 phần quà; 100 người dân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội tại chương trình lên tới 420 triệu đồng, góp phần mang không khí Tết đến sớm, lan tỏa hơi ấm nghĩa tình.

nghia-tinh-quan-dan-1.jpg
Quân y BĐBP khám bệnh cho người dân trong chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Công Cường

Chăm lo toàn diện, thắt chặt nghĩa tình quân - dân

Với tinh thần “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chuỗi hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” không chỉ dừng ở việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng biên.

Nhiều phần quà đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, vững tin đến trường, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

nghia-tinh-quan-dan-2.jpg
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: P.D

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết, để chương trình đạt hiệu quả, an toàn và đúng đối tượng, Đồn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành ngay từ khâu chuẩn bị.

Việc rà soát, lựa chọn các đối tượng thụ hưởng được tiến hành kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng hoàn cảnh. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng đoàn viên, thanh niên địa phương trực tiếp tham gia chỉnh trang, dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa xã, tạo không gian sạch đẹp, mang không khí xuân đến sớm với bà con.

Tại xã Ia Púch, chương trình được tổ chức vào ngày 27-1 với nhiều hoạt động phong phú như tặng quà tết, tổ chức các trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp bà con vùng biên đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết quân - dân trên địa bàn” - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch Nguyễn Văn Lâm chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của chương trình, đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - nhấn mạnh: “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, được tổ chức gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nơi biên giới.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh gần dân hơn, hiểu dân hơn, đồng hành cùng nhân dân trong xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

