Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết 2 Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Ia Púch

NGỌC ÁNH
(GLO)- Chiều 27-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Ia Púch.

ccc.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho Đồn Biên phòng Ia Púch. Ảnh: Huy Toàn

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình công tác của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Ia Pnôn và Ia Púch; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà 2 đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu chỉ huy các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như tăng cường mối quan hệ phối hợp với các lực lượng liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, duy trì tốt công tác đối ngoại biên phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

aa.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: Huy Toàn

Đặc biệt, các đơn vị cần thực hiện nghiêm quy định về phân công trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số trực trong dịp Tết; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn biên giới, bảo đảm mọi người mọi nhà đều có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm, chúc Tết 2 gia đình ở làng Goòng, xã Ia Púch gồm: ông Rơ Châm G'Lá (bệnh binh) và bà Siu H'Phyin (già làng).

bbbb.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho bà Siu H'Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch). Ảnh: Huy Toàn

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đồng thời, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

null