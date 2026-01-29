Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Trưởng thành dưới màu áo lính

Cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình đêm chia tay đồng đội. Đây là hoạt động ý nghĩa dành cho quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự trước ngày xuất ngũ. Khi ánh đèn trong doanh trại dần sáng lên cũng là lúc những người lính trẻ bước vào buổi tối đặc biệt, đêm cuối cùng họ còn ở lại đơn vị.

Đêm giao lưu “Ấm tình đồng đội” tại Trung đoàn 739. Ảnh: Anh Tuấn

Không ồn ào, không hình thức cầu kỳ, đêm giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp, lắng đọng cảm xúc của những người đã cùng nhau đi qua gần 2 năm rèn luyện. Đó là khoảng lặng để mỗi quân nhân nhìn lại chặng đường đã qua, khép lại một thanh xuân trong màu áo lính với nhiều kỷ niệm khó quên.

Những thước phim tư liệu tái hiện hình ảnh tân binh ngày đầu nhập ngũ còn bỡ ngỡ hay những buổi huấn luyện giữa nắng gió thao trường, những ca gác đêm lặng lẽ và cả những bữa cơm tập thể giản dị mà ấm áp. Nhiều quân nhân lặng người khi nhận ra sự trưởng thành rõ nét của chính mình sau gần 2 năm trong môi trường quân đội.

Chiến sĩ trẻ của Hải đoàn Biên phòng 48 hào hứng, vui vẻ tham gia đêm chia tay trước khi xuất ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Xúc động nhớ lại những ngày đầu nhập ngũ, Hạ sĩ Nguyễn Minh Khải (Tiểu đoàn 52, Trung đoàn 739) chia sẻ: “Lúc mới vào đơn vị, tôi gặp nhiều khó khăn từ sinh hoạt đến huấn luyện. Nhưng cán bộ và đồng đội luôn tận tình kèm cặp, chỉ dẫn. Có những lúc chỉ bị nhức đầu, sổ mũi thôi nhưng đồng đội vẫn quan tâm, chăm sóc. Chính từ những điều rất nhỏ ấy, tôi cảm nhận rõ nhất tình đồng chí, đồng đội”.

Với Thượng sĩ Trần Ngọc Phú (Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 52, Trung đoàn 739), ký ức đậm nét nhất là những ngày huấn luyện gian khó: “Có những buổi hành quân mưa nắng thất thường, ai cũng mệt nhưng không ai bỏ lại ai. Môi trường quân ngũ đã rèn cho tôi tính tự lập, biết sẻ chia và luôn đặt tập thể lên trên bản thân”.

Hai năm trước, họ là những chàng trai mười tám, đôi mươi còn rụt rè trong bộ quân phục mới. Hôm nay, rời đơn vị, họ mang theo dáng vẻ rắn rỏi và một hành trang vô hình nhưng quý giá là bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Hạ sĩ Trịnh Minh Hưng (Ban Tham mưu, Hải đoàn Biên phòng 48) khẳng khái nói: “Những gì học được trong quân đội sẽ là hành trang để tôi tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống và sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần”.

Những tân binh bỡ ngỡ lúc mới nhập giờ đã là những thanh niên rắn rỏi, trưởng thành về mọi mặt. Ảnh: Anh Tuấn

Là người trực tiếp đồng hành, dìu dắt 211 quân nhân trong gần 2 năm, Thượng tá Trần Quang Trung - Chính ủy Trung đoàn 739 ân cần căn dặn các quân nhân xuất ngũ tiếp tục phát huy bản lĩnh của quân nhân cách mạng, chấp hành nghiêm pháp luật, sống gương mẫu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đêm chia tay khép lại, nhưng tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Từ nơi đây, những người lính trẻ bước tiếp chặng đường mới với tâm thế tự tin và trách nhiệm.

Vững tin vào chặng đường mới

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại 3 địa điểm: Trung đoàn 739, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất và Trung đoàn 991. Toàn tỉnh có 661 hạ sĩ quan, binh sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương.

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các quân nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian tại ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã được huấn luyện các nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật… Đồng thời, các quân nhân luôn nỗ lực, xác định tốt tư tưởng, khắc phục khó khăn, trở thành người chiến sĩ giác ngộ chính trị, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đặc biệt, các quân nhân luôn đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Niềm vui ngày xuất ngũ và nhận quà của các quân nhân ở Trung đoàn 739. Ảnh: Hồng Phúc

Trước khi xuất ngũ, 100% quân nhân được thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và nhận quà của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu trước khi 211 quân nhân của Trung đoàn 739 xuất ngũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả học tập, rèn luyện, cống hiến của các quân nhân.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhanh chóng hòa nhập môi trường, ổn định cuộc sống; chủ động đăng ký vào lực lượng dự bị động viên, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Hải đoàn Biên phòng 48 tặng quà cho các quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Đại tá Nguyễn Chí Thanh - Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 48, 28 quân nhân của đơn vị xuất ngũ năm nay đều đã được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.

“Đây là nền tảng quan trọng để họ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ khi Tổ quốc cần” - Đại tá Thanh cho biết thêm.

Ở cơ sở, các địa phương cũng quan tâm tổ chức trang trọng lễ đón quân nhân xuất ngũ ngay khi các đồng chí trở về. Trung tá Nguyễn Quang Hiển - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Sơn cho biết, bên cạnh các phần quà động viên, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của 57 thanh niên xuất ngũ, tạo điều kiện hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát huy tốt phẩm chất người lính trong lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Xã Tây Sơn tổ chức đón và tặng quà cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ảnh: Hồng Phúc

Từ hành trang trong quân ngũ, tin tưởng rằng khi xuất ngũ trở về địa phương những người lính trẻ sẽ là những hạt nhân đóng góp tích cực vào nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và sự phát triển của địa phương.