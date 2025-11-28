Công tác tuyển quân năm 2026: Quyết tâm “tuyển đủ, giao tròn, chất lượng cao”

(GLO)- Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự để lựa chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, quyết tâm “tuyển đủ, giao tròn, chất lượng cao”.

Cuối tháng 11-2025, không khí tại các điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc.

Thanh niên xã Cát Tiến tham gia khám tuyển NVQS năm 2026.

Tại Trung tâm Y tế Phù Cát, công tác tổ chức khám tuyển cho thanh niên (TN) của 4 xã mới trên địa bàn huyện Phù Cát cũ được triển khai bài bản, chặt chẽ.

Từ khâu đón tiếp TN, kiểm tra hồ sơ đến các khám chuyên môn về thị lực, huyết áp, tim mạch, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, mắt, nội - ngoại khoa, da liễu... đều được thực hiện theo quy trình thống nhất "một chiều", bảo đảm chặt chẽ và đúng tiêu chuẩn, quy định.

Công tác khám tuyển năm nay cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Với đặc thù là địa phương có nhiều TN trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã Cát Tiến đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động gia đình kịp thời thông báo cho TN về tham gia khám tuyển.

Ông Võ Văn Trịnh-Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Cát Tiến-cho biết: "Tuy hầu hết TN địa phương đi làm ăn xa và đang học tại các trường đại học, cao đẳng, nhưng trong đợt khám sức khỏe vừa qua, đã có 198/198 TN đi khám (đạt 100%), có 63 TN đạt sức khỏe. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển quân cũng như đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu".

Các thanh niên tham gia khám tuyển NVQS tại xã Tây Sơn.

Tại xã Tây Sơn, khu vực khám được bố trí tại Ban CHQS huyện cũ, tạo thuận lợi trong việc tổ chức khám cũng như quản lý TN trong quá trình khám.

Theo ông Đặng Bá Duy-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Sơn, khu vực khám được Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 An Nhơn Đông và Hội đồng khám bố trí khoa học, theo từng bàn, phòng khám chuyên môn rõ ràng, có biển hướng dẫn cụ thể. Lực lượng Công an, dân quân túc trực điều tiết, hướng dẫn TN vào khám theo thứ tự, tránh chen lấn, sai sót hồ sơ.

"Riêng xã Tây Sơn có 237 TN lên trạm khám, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số TN nhận lệnh khám. Trong đó, có 72 TN đạt sức khỏe nhập ngũ, có 18 TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là kết quả hết sức khả quan"-ông Duy thông tin.

Niềm vui của TN Dương Tấn Đình Thịnh khi khám trúng tuyển, đủ sức khỏe nhập ngũ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên trên địa bàn xã Chư Păh đã có 11 TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Vui mừng vì khám trúng tuyển, TN Dương Tấn Đình Thịnh (18 tuổi, thôn 3, xã Chư Păh) chia sẻ: "Khi cầm bút viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lòng tôi tràn đầy tự hào và quyết tâm. Tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của một người trẻ đối với Tổ quốc và khao khát được rèn luyện bản thân, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước".

Theo thống kê của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), đến hết ngày 24-11, toàn tỉnh có 78/135 xã, phường đã tổ chức khám tuyển. Trong đó, có 12.357 TN lên trạm khám, đạt 82,3% so với số TN được điều khám; có 4.992 TN đạt sức khỏe, chiếm 40,3% so với số TN lên trạm khám.

Đặc biệt, nhiều xã, phường có tỉ lệ TN lên trạm khám đạt 100% trên tổng số TN được điều khám như: Nhơn Châu, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, Tây Sơn, Tuy Phước Tây, Ngô Mây, Ayun, Tơ Tung, Diên Hồng, Gào, Đăk Đoa…

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng thông tin: Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về công tác khám tuyển NVQS và Công an nhân dân tại các Hội đồng khám tuyển của tỉnh. Sau khi kiểm tra, đoàn đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại để việc khám tuyển được tốt hơn, đảm bảo chất lượng TN nhập ngũ cũng như chỉ tiêu giao quân.

Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong công tác khám tuyển.

Theo đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc điều hành, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyển quân có nhiều điểm mới.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động quán triệt, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, giúp các địa phương, nhất là Ban CHQS cấp xã nắm chắc quy trình, phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng NVQS cấp xã để kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Quá trình khám tuyển, Hội đồng khám được tổ chức khám chặt chẽ, kết luận chính xác, rõ ràng.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ động tăng cường cán bộ của các Ban Chỉ huy Phòng khu vực phòng thủ xuống cơ sở, trực tiếp phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp ban CHQS xã, phường thống nhất về quy trình, biểu mẫu, thời gian và nội dung từng bước trong tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không chồng chéo.

"Nhìn chung đến nay công tác tuyển quân đang được triển khai chủ động, bài bản, đúng quy trình, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực, bám sát chỉ đạo của Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm "tuyển đủ, giao tròn, chất lượng cao", góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2026"-Đại tá Nguyễn Thế Vinh cho biết thêm.