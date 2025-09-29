Hát Quốc ca từ địa chỉ đỏ, lan tỏa niềm tự hào trong thế hệ trẻ

(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trong hàng vạn hình ảnh khiến người dân cả nước xúc động và tự hào, có khoảnh khắc khó quên: bé Thủy Tiên (Hà Nội) và ca sĩ Mỹ Tâm cùng cất cao lời ca Quốc ca. Âm vang ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Và cảm xúc ấy một lần nữa trở lại, khi chúng tôi được xem những tiết mục đạt giải cuộc thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Tiết mục hát Quốc ca của Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc diễn ra tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Ảnh: Cắt ra từ video

Trong số đó, tiết mục hát Quốc ca của những "búp măng non" quê nhà -Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc)-tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đây cũng là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai vinh dự đạt giải, góp thêm một gam màu tươi sáng cho bức tranh thiêng liêng về lòng yêu nước của thiếu nhi hôm nay.

Thiếu nhi Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc ghi hình tiết mục vào một ngày đầy nắng của tháng 6.2025. Ảnh: Cắt ra từ video

Nhớ lại ngày ghi hình video dự thi, thầy Hà Xuân Minh-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc kể: “Dù nắng nóng gay gắt, các em vẫn cùng thầy cô hoàn thành nhiệm vụ, hát Quốc ca với tất cả sự tự tin và niềm tự hào. Nhìn các em đứng thẳng giữa trời nắng tháng sáu, trong lòng tôi vừa thương vừa xúc động. Các em đã cố gắng hết mình không chỉ để hoàn thành phần thi, mà còn muốn gửi gắm tình yêu quê hương đến bạn bè khắp mọi miền đất nước”.

Không chỉ là một cuộc thi, hoạt động hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ còn khơi gợi trong thiếu nhi niềm tự hào dân tộc, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Khi đứng giữa không gian trang nghiêm, nơi ghi dấu những chặng đường lịch sử, tiếng hát trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết.

Không chỉ có tiếng hát đầy tự hào, video còn ghi lại và giới thiệu những hình ảnh giàu giá trị lịch sử đang lưu giữ, trưng bày tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Ảnh: Cắt ra từ video

Phan Nhật Châu Anh (hiện là học sinh lớp 6A4, Trường THCS Hoài Châu Bắc)-nhân vật dẫn dắt phần đầu của video và hòa ca cùng cả đội -bộc bạch: “Thời điểm quay hình, em đang là học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc. Em đã đến Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi một, hai lần rồi. Nhưng khi hát Quốc ca ở đó, em cảm nhận khác hẳn so với hát vào thứ Hai ở trường. Không khí ấy khiến em tự hào hơn, nhớ ơn thế hệ ông cha và hiểu rõ hơn ý nghĩa từng lời hát: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”.

Châu Anh (giữa) đảm nhận vai trò người dẫn dắt trong video hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ của Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc. Ảnh: Cắt ra từ video

Từ góc nhìn của người làm công tác Đội trong trường học, thầy Hà Xuân Minh khẳng định: Cuộc thi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức lịch sử trên trang sách mà còn được sống trong bầu không khí thiêng liêng của những di tích cách mạng. Khi hát Quốc ca tại đó, các em hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và biết trân trọng từng trang sử cha ông đã viết nên.

“Từ những trải nghiệm như thế, các em sẽ có thêm động lực để nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để mai này trưởng thành, trở thành những công dân có ích, biết sống xứng đáng với truyền thống của quê hương, đất nước”, thầy Minh bày tỏ.

Video Hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" của Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc. Nguồn: ĐVCC

"Hát Quốc ca giữa địa chỉ đỏ" không chỉ là lời ca vang lên trong giây phút thiêng liêng, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, để thế hệ măng non hôm nay thêm tự hào, thêm trách nhiệm. Ngọn lửa yêu nước sẽ được nuôi dưỡng, vun đắp từ chính những điều tưởng chừng quen thuộc nhưng đầy sức nặng như thế.