Liên hoan tiếng kèn Đội ta và thi nghi thức Đội cấp tỉnh 2025

(GLO) - Ngày 27-9, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức vòng chung khảo liên hoan tiếng kèn Đội ta và hội thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025.

Sau gần 1 tháng triển khai vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 10 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung khảo gồm: Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam), THCS Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam), THCS Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam), THCS Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc), THCS Nhơn Lộc (phường An Nhơn Tây), THCS Tam Quan Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc), THCS Võ Xán (xã Tây Sơn), Trường PTDT Nội trú THCS Đak Đoa (xã Đak Đoa), Trường Tiểu học & THCS Lê Văn Tám (phường Pleiku) và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng).

Phần thi nghi thức của Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Hồ Điệp

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - khẳng định: Liên hoan là dịp để các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng lực lượng cán bộ chỉ huy Đội trong thời gian tới.

Phần thi nghi thức của Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn). Ảnh: Hồ Điệp

Tại liên hoan, các đội lần lượt trình bày nghi lễ chào cờ, biểu diễn trống kèn, ca khúc quy định và lồng ghép các động tác nghi thức Đội.