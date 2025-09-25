Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Liên hoan chèo Bả trạo vào tháng 10-2025

Liên hoan chèo Bả trạo được Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức nhằm bảo tồn nghệ thuật dân gian truyền thống. Ảnh: Oanh Nguyễn

Liên hoan dự kiến tổ chức vào tối 11-10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Đối tượng tham gia liên hoan là Câu lạc bộ chèo Bả trạo đến từ các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội thi được hỗ trợ 15 bộ trang phục (trong đó có 3 bộ Tổng Lái, 12 bộ cho con trạo).

Nội dung của Liên hoan đề cập đến lễ hội cầu ngư, hát múa Bả trạo ở Gia Lai, đây là hoạt động nghệ thuật đặc trưng của người dân vùng biển. Lễ hội không chỉ phản ánh đời sống sản xuất, mà còn là cách để người dân lao động thể hiện văn hóa tâm linh, cầu mưa thuận gió hòa và giải trí sau một mùa làm việc mệt nhọc trên biển cả… Ban tổ chức khuyến khích các đội trích đủ 3 chương trong tuồng hát bội Bả trạo của Nguyễn Diêu, gồm: Hầu thần-ra khơi; Đánh bắt-bão tố; Ca khúc khải hoàn.

Liên hoan được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa hát múa tập thể, mỗi đội tham gia chọn một trích đoạn trong tổng thể của kịch bản chèo Bả trạo, ngoài các nhân vật chính như Tổng mũi, Tổng thương, Tổng hậu phải có từ 12-18 con trạo để thể hiện đầy đủ các đội hình, các động tác trong chèo Bả trạo.

Thông qua liên hoan, thế hệ trẻ có cơ hội chung tay bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương. Ảnh: Oanh Nguyễn

Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức mong muốn phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm trong việc tuyên truyền những di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo của chèo Bả trạo. Thế hệ trẻ có cơ hội chung tay bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương.