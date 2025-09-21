Tuổi trẻ Tuy Phước Bắc tích cực quảng bá du lịch

(GLO)- “Tự hào Tuy Phước Bắc-Mỗi tuần một vẻ đẹp” là chương trình đang được Ðoàn xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) triển khai, nhằm quảng bá truyền thống văn hóa-lịch sử gắn với phát triển du lịch địa phương.

Theo chị Phan Thị Yến-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc, trên địa bàn xã có nhiều di tích cấp quốc gia, danh lam thắng cảnh, các nghề làm bánh truyền thống trở thành “thương hiệu ẩm thực” của địa phương. Từ đầu tháng 8-2025, Ban Chấp hành Đoàn xã lên ý tưởng xây dựng các video clip quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Chị Phan Thị Yến-Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc tham gia hoạt động quay video clip, giới thiệu về nghề làm bánh tráng truyền thống ở địa phương. Ảnh: M.N

“Lợi thế của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhanh nhạy về công nghệ thông tin, có kỹ năng dẫn chương trình và sự sáng tạo. Vì vậy, Đoàn xã đã phát huy tối đa điểm mạnh này trong thực hiện các video clip quảng bá hình ảnh Tuy Phước Bắc, nhằm giới thiệu điểm đến, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh”- chị Yến chia sẻ.

Không phải là những người chuyên nghiệp trong việc quay dựng video clip, nhưng bằng tinh thần nhiệt huyết, các bạn trẻ đã tìm cách khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư vào nội dung và sáng tạo trong cách thể hiện.

Người dẫn chương trình, người kể chuyện, người quay và người dựng video clip. Chính nhờ sự phối hợp nhịp nhàng đó, các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử được tái hiện sinh động qua góc nhìn trẻ trung, gần gũi.

Trong quá trình thực hiện video clip, Đoàn xã đã trao đổi, phỏng vấn những người am hiểu lịch sử, những người gắn bó lâu năm với di tích để có thêm thông tin bổ ích, chính thống.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu-Phó Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc-bày tỏ: “Khi trực tiếp tham gia tìm hiểu, quay hình, dựng video clip, chúng tôi cũng nhận biết thêm nhiều kiến thức thú vị, càng thêm tự hào quê hương mình và có thêm động lực để truyền tải những giá trị ấy đến với mọi người”.

Mỗi video clip do Đoàn xã thực hiện có độ dài từ 4 đến 8 phút. Để có sản phẩm hoàn chỉnh, ê kíp thực hiện mất 1-2 ngày quay, sau đó thêm 1 ngày dựng và thu lời bình. Tất cả sản phẩm được đăng tải đều đặn vào ngày chủ nhật hằng tuần trên trang Facebook Đoàn Tuy Phước Bắc.

“Vì đây là những video clip quảng bá văn hóa - du lịch nên cảnh quay phải đẹp, thông tin phải chính xác thì mới được người xem đón nhận”-chị Yến nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện video clip, ĐVTN được trải nghiệm công đoạn tráng bánh. Ảnh: M.N

Video clip đầu tiên được đăng tải vào ngày 10-8 là về chùa Bà-Cảng thị Nước Mặn, dài 7 phút 12 giây, không chỉ tái hiện không gian, giới thiệu lịch sử hình thành của ngôi chùa mà còn đưa vào lời kể sống động của người dân địa phương, về lễ hội Đô thị Nước Mặn được tổ chức tại đây. Video clip này hiện nhận được trên 11.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ của mọi người.

Video clip mới nhất được Đoàn xã đăng tải vào ngày 14-9 với nội dung giới thiệu nghề làm bánh tráng truyền thống ở thôn Giang Bắc. Đoàn xã đã đến tận xưởng của bà Trương Thị Nở để ghi lại toàn bộ quy trình làm bánh. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của bà Nở, các bạn trẻ còn trực tiếp trải nghiệm công đoạn tráng bánh.

Bà Nở phấn khởi cho biết: “Thấy các bạn trẻ nhiệt huyết quảng bá văn hóa, ẩm thực quê hương, tôi rất vui và hết lòng hỗ trợ. Hy vọng nhiều người sẽ hiểu thêm về ẩm thực đặc sắc của vùng đất Tuy Phước Bắc”.

Hiện tại, Đoàn xã đã đăng tải 5 video clip quảng bá về quê hương Tuy Phước Bắc. Sau khi đăng tải, Đoàn xã động viên ĐVTN tích cực chia sẻ để tăng tương tác, lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng đã trở thành động lực cho Đoàn xã tiếp tục thực hiện chương trình ý nghĩa này.

ĐVTN xã Tuy Phước Bắc thực hiện quay video clip giới thiệu về tháp Bánh Ít. Ảnh: M.N

Trong video clip về tháp Bánh Ít, một tài khoản Facebook bình luận với nội dung: “Quay video tháp Bánh Ít của quê hương mình rồi, quảng bá du lịch sáng tạo. Cần thêm phụ đề Anh ngữ, làm video clip sản xuất sản phẩm bằng tre, nứa”. Ngay sau đó, Đoàn xã đã tiếp thu và bổ sung phụ đề Anh ngữ cho mỗi video clip, mở rộng hơn đối tượng tiếp cận.

Chị Phan Thị Yến cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi cố gắng thực hiện thêm những video clip chất lượng, ý nghĩa hơn nữa bằng chính tình yêu dành cho mảnh đất mình sinh sống. May mắn là chúng tôi nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, sự hỗ trợ từ ban quản lý di tích, người dân và có sự đồng hành của ĐVTN”.