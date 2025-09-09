Tuy Phước Bắc hướng đến nông thôn mới hiện đại

(GLO)- Sau khi sáp nhập từ 3 xã Phước Hưng, Phước Quang và Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc tập trung phát huy nội lực, thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ là sự hợp nhất về hành chính, xã Tuy Phước Bắc đang tạo nên diện mạo mới bằng cách làm riêng, đồng bộ và sáng tạo, trở thành điển hình trong quá trình tái cấu trúc nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Khơi dậy sức dân, tạo nền tảng phát triển bền vững

Theo Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Tuy Phước Bắc được thành lập với diện tích 37,03 km² và dân số gần 50.000 người, gồm 26 thôn. Tuy quy mô lớn, địa bàn rộng nhưng hệ thống chính trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay vào thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển nông thôn mới (NTM) theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Những tuyến đường được nhựa hóa với sự đóng góp từ sức dân. Ảnh: Trọng Lợi

Điểm nổi bật trong phương thức triển khai tại Tuy Phước Bắc là sự thống nhất trong chỉ đạo và đồng thuận trong hành động. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Nhân dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là lực lượng kiến tạo, khi đã có hơn 14,4 tỷ đồng và gần 1,7 triệu m2 đất được người dân tự nguyện đóng góp cho việc xây dựng NTM trong thời gian qua.

Ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập, Tuy Phước Bắc đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt, không sao chép rập khuôn mô hình NTM của các địa phương khác, mà phát triển dựa trên nền tảng có sẵn, kết hợp linh hoạt giữa giữ vững tiêu chí NTM đã đạt được và mở rộng các tiêu chí mới, hướng đến chuẩn NTM hiện đại.

Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, chia sẻ: “Chúng tôi xác định xây dựng NTM không chỉ là hoàn thiện cơ sở vật chất mà là thay đổi tư duy, cách làm, phát huy cao độ vai trò của người dân, lấy sự đồng thuận làm nền tảng. Chính điều đó đã giúp xã nhanh chóng ổn định và chuyển mình mạnh mẽ”.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Phụ nữ 5 không - 3 sạch”... lan tỏa sâu rộng. Đài truyền thanh xã phát huy vai trò tuyên truyền, cổ vũ kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình.

Một ví dụ sinh động là tuyến đường liên thôn Tri Thiện - Định Thiện Tây, từ con đường đất lầy lội, nay được mở rộng lên 6,5 m, thảm nhựa khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, hơn 50 hộ dân đã hiến đất và tự tháo dỡ công trình không đòi hỏi đền bù, trong đó có cụ bà Đinh Thị Cần (82 tuổi) đã tình nguyện hiến gần 80 m² đất ở gần trung tâm xã. Câu chuyện về bà Cần là minh chứng cho sức mạnh từ lòng dân, yếu tố quyết định sự thành công trong công cuộc xây dựng NTM.

Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa nông thôn

Với tổng vốn đầu tư trên 387 tỷ đồng (giai đoạn 2021 - 2025), Tuy Phước Bắc tập trung phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ. Hệ thống giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đến từng ngõ xóm; các công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được nâng cấp đồng bộ, phục vụ phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tuy Phước Bắc phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại. Ảnh: Trọng Lợi

Không dừng lại ở đó, xã cũng chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh - sạch - bền vững. Đến nay, xã có 12 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, nổi bật là “Gạo quê Phước Hưng” và rau sạch VietGAP đang được phân phối trên các sàn thương mại điện tử. Đây là kết quả từ việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thị trường, đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trong bối cảnh đô thị hóa đang lan rộng, cấp ủy và chính quyền xã Tuy Phước Bắc xác định: Xây dựng NTM hiện đại không chỉ là hoàn thiện các tiêu chí mà còn là thích nghi và dẫn dắt sự phát triển, hội nhập. Xã đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; phát triển hạ tầng số, kinh tế số nông thôn; thúc đẩy các mô hình sản xuất công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Mục tiêu xã Tuy Phước Bắc đặt ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM hiện đại. Để đạt được điều này, xã tiếp tục phát huy nội lực, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhận xét: Tuy Phước Bắc hôm nay là minh chứng sống động cho một vùng quê giàu truyền thống, biết phát huy lợi thế địa phương, đoàn kết - sáng tạo để vươn lên. Đặc biệt, sự khác biệt của xã là ở cách làm cũng như cách thức huy động sức dân, kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, truyền thống và hiện đại. Đó cũng chính là con đường để Tuy Phước Bắc tiến nhanh, tiến vững chắc trên hành trình trở thành xã NTM hiện đại, tiêu biểu của tỉnh trong thời gian đến.