CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ KIM SƠN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kim Sơn chung sức dựng xây nông thôn mới

NHẬT LINH DƯƠNG LINH
(GLO)- Sáp nhập từ 2 xã Bok Tới và Ân Nghĩa, xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân, tranh thủ nguồn lực đầu tư hạ tầng… hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

Dấu ấn từ công trình dân sinh

Trong 5 năm (2020 - 2025), xã Bok Tới và Ân Nghĩa đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Ngoài nguồn đầu tư của Nhà nước, người dân đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, hiến trên 5,5 ha đất, gần 4.000 ngày công và nhiều hoa màu, cây trồng để chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng.

Từ nguồn lực này, xã đã triển khai 44 công trình dân sinh với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, tập trung vào những hạng mục thiết thực như bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, chợ trung tâm, công trình nước sinh hoạt, bãi xử lý rác thải tập trung.

Xã đã xây dựng 28 tuyến đường bê tông xi măng dài trên 4 km, trong đó, nhân dân đóng góp gần 1,6 tỷ đồng. Riêng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020 - 2025 đã đầu tư 15 công trình với tổng kinh phí hơn 25,7 tỷ đồng, đồng thời huy động người dân tham gia đóng góp trên 11,5 tỷ đồng.

bg-5-2.jpg
Những tuyến đường rợp cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐVCC

Nhiều hộ dân sẵn sàng gác lại lợi ích riêng vì cái chung. Bà Trần Thị Đưa (thôn Nhơn Sơn) tự nguyện hiến hơn 30 m² đất mở đường vào khu di tích Đồi Xuân Sơn. Bà chia sẻ: “Ban đầu cũng băn khoăn, nhưng thấy bà con đồng lòng nên tôi tham gia. Giờ đường sá rộng rãi, con cháu đi học an toàn, hàng hóa vận chuyển nhanh hơn, tôi rất vui vì đã góp phần nhỏ cho quê hương”.

Hiện nay, đường làng rộng rãi, xe cơ giới vào tận đồng ruộng vận chuyển nông sản. Kênh mương bảo đảm tưới tiêu, hạn chế khô hạn. Nhà văn hóa, sân thể thao trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng. Chợ Kim Sơn xây dựng mới ngày càng sầm uất, dịch vụ - thương mại tăng 8%/năm, góp phần nâng thu nhập cho người dân.

Hướng tới mục tiêu nông thôn mới

Với kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Kim Sơn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, phát triển KT-XH bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng - an ninh.

bg5-1.jpg
Kim Sơn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với sản phẩm chủ lực như bưởi da xanh, mít Thái, dừa xiêm, sầu riêng. Ảnh: ĐVCC

Địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển nông thôn với xây dựng NTM. Mục tiêu đến năm 2030, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tiến tới đạt chuẩn NTM nâng cao.

Cùng với đó, Kim Sơn phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể như: thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách đạt 3,7 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,72%; 100% dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 64% dùng nước sạch. Xã sẽ đầu tư phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực như bưởi da xanh, mít Thái, dừa xiêm, sầu riêng…

Để đạt được mục tiêu này, Kim Sơn thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” và đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 5 khâu đột phá. Trong đó, nhấn mạnh phát triển hạ tầng gắn với nâng cao đời sống người dân. Chính quyền tập trung lựa chọn hạng mục đầu tư thiết thực, chú trọng duy tu, bảo dưỡng để các công trình trên địa bàn phát huy hiệu quả lâu dài.

Ông Hồ Minh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn, khẳng định: “Nhiệm kỳ 2025-2030, xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân, tập trung hoàn thiện các công trình dân sinh thiết yếu, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Mục tiêu là đưa Kim Sơn sớm đạt chuẩn NTM, tiến tới NTM nâng cao”.

