Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật “Sinh viên Việt Nam-Lào, tự hào tiếp bước”

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sinh viên Việt Nam-Lào, tự hào tiếp bước”. Ảnh: M.N

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo xã Cát Tiến; Thường trực Đoàn, Hội Sinh viên các trường: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Y tế Gia Lai, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Đoàn xã Cát Tiến.

10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà từ Tỉnh đoàn Gia Lai. Ảnh: M.N

Tại chương trình, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã biểu diễn những ca khúc, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Các ca khúc được biểu diễn tại chương trình gồm: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Hào khí Việt Nam, Cô gái Viêng Chăn, Còn gì đẹp hơn, Tình Việt - Lào, Hãy đến với con người Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình… cùng các tiết mục múa: Thủ công đan lát, Hội mãn chay vui mừng, Kế thừa di sản Khèn Lào.

Một tiết mục múa do sinh viên Lào biểu diễn. Ảnh: M.N

Dịp này, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng 10 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Cát Tiến.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sinh viên Việt Nam-Lào, tự hào tiếp bước” nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội văn hóa sinh viên Việt-Lào do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức. Ngoài chương trình nghệ thuật, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã đến dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà, Đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đồng thời, sinh viên được tham gia các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, team building.

Sinh viên tham gia hoạt động team building. Ảnh: M.N

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (5/9/1962-5/9/2025); chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.