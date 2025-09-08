Danh mục
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai góp phần thắt chặt tình đoàn kết Việt- Lào

(GLO)- Ông Khăm-bun Đuông-phạ-bang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) vừa gửi lời cảm ơn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau khi đơn vị đã chăm sóc, điều trị giúp vợ ông hồi phục sức khỏe.

Bà VongVilay Bouasin-vợ ông Khăm-bun Đuông-phạ-bang nhập viện vào ngày 30-8 do bướu giáp. Được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, đến ngày 4-9, bệnh tình của bà thuyên giảm và xuất viện.

Trước khi xuất viện, ông Khăm-bun Đuông-phạ-bang đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể ban lãnh đạo, đội ngũ y-bác sĩ bệnh viện đã tận tâm, chuyên nghiệp và chu đáo trong suốt quá trình điều trị cho vợ ông. Đồng thời, gia đình cũng khẳng định sự tin tưởng đối với chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

img-20250904-131521.jpg
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi bà VongVilay Bouasin trước khi xuất viện. Ảnh ĐVCC

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai không ngừng nỗ lực, mang đến dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và nhân văn cho người bệnh. Không chỉ khám-chữa bệnh cho người dân trong nước, Bệnh viện còn tiếp nhận thăm khám cho các bệnh nhân đến từ Lào và Campuchia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước.

Theo thống kê, mỗi tháng, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận thăm khám cho 600 bệnh nhân Lào và Campuchia. Qua khảo sát, nhiều bệnh nhân đánh giá cao chất lượng, dịch vụ và tiếp tục quay trở lại bệnh viện khi có nhu cầu thăm khám, điều trị.

Clip ông Khăm-bun Đuông-phạ-bang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và gia đình gửi lời cảm ơn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Clip ĐVCC
