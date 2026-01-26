Bế giảng các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên Binh đoàn 15

(GLO)- Sáng 24-1, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức lễ bế giảng các lớp đào tạo “Nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên” (K1A, K1B) và lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào.

Dự và chỉ đạo lễ bế giảng có Đại tá Trần Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 21; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và 135 học viên của các lớp.

Đại tá Trần Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: Đình Khoa

Theo báo cáo tổng kết, các lớp bồi dưỡng được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Trong đó, lớp K1A có 62 học viên, lớp K1B có 63 học viên và lớp bồi dưỡng tiếng Lào có 10 học viên đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại tỉnh Attapư (Lào).

Chương trình đào tạo được xây dựng bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị sản xuất, kinh doanh gắn với quốc phòng của Binh đoàn; nội dung gồm 25 chuyên đề với tổng thời lượng 199 giờ, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực hành.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đình Khoa

Kết quả học tập bảo đảm mục tiêu đề ra, học viên khá, giỏi chiếm đa số. Học viên chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế đào tạo của nhà trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình học tập; 100% học viên các lớp đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trường Cao đẳng nghề số 21, đội ngũ giảng viên và học viên; đồng thời, khẳng định việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên có ý nghĩa thiết thực, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất - quốc phòng và nhiệm vụ đối ngoại của Binh đoàn trong tình hình mới.

Kết thúc buổi lễ, Trường Cao đẳng nghề số 21 trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên. Dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường cũng khen thưởng cho 10 học viên lớp nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên (K1A, K1B) và 2 học viên lớp bồi dưỡng tiếng Lào đạt thành tích xuất sắc trong học tập.