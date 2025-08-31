Gia Lai: Tập huấn nâng cao năng lực công tác bảo trợ xã hội cho cán bộ xã, phường

(GLO)- Ngày 29-8, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác bảo trợ xã hội cho lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bảo trợ xã hội thuộc 77 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Ksor Hiền nhấn mạnh: Lớp tập huấn giúp cán bộ cấp xã nhanh chóng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đảm bảo chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hưu trí được thực hiện theo đúng quy định, liên tục và không bị gián đoạn.

Quang cảnh lớp tập huấn ngày 29-8. Ảnh: Như Nguyện

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các nghị định mới của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội; cập nhật các quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực này.

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bảo trợ xã hội cấp xã tham gia tập huấn.

﻿Ảnh: Như Nguyện

Được biết, ngày 28-8, Sở Y tế cũng đã tổ chức hội nghị cùng nội dung cho lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bảo trợ xã hội tại 58 xã, phường thuộc địa bàn phía Đông tỉnh.