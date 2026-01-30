Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Diên Hồng gặp mặt 31 quân nhân xuất ngũ về địa phương

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 30-1, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt tuyên dương quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương năm 2026.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Thống Nhất; cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương và một số cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

cac-dai-bieu-tham-gia-le-gap-mat-bieu-duong.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: P.D

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, 31 quân nhân xuất ngũ năm 2026 đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

chu-tich-ubnd-phuong-dien-hong-tang-hoa-chuc-mung-cac-quan-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su.jpg
Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Tuấn Quang (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo địa phương biểu dương, chúc mừng các quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mong muốn lực lượng quân nhân xuất ngũ tiếp tục giữ vững bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động học nghề, lập thân, lập nghiệp, gương mẫu trong mọi hoạt động và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Dịp này, các quân nhân xuất ngũ được tư vấn, định hướng học nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để sớm ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

null