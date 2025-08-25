(GLO)- Sáng 25-8, Đảng bộ xã Canh Liên (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại Đại hội, đồng chí Đoàn Vũ Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đồng Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 116 đại biểu chính thức đại diện cho 284 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Canh Liên đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Đáng chú ý là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 4,17%.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã năm 2025 ước đạt 1.193 tỷ đồng. Trong đó, nông-lâm-thủy sản ước đạt 1.028 tỷ đồng (tăng 3,86%); công nghiệp-xây dựng ước đạt 30,4 tỷ đồng (tăng 10,71%); thương mại-dịch vụ ước đạt 134 tỷ đồng (tăng 5,08%).

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Các hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hóa-thông tin, chăm sóc sức khỏe nhân dân ổn định, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng-an ninh được củng cố, giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; xây dựng xã Canh Liên phát triển bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Một là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất nông-lâm nghiệp; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh, xây dựng một số mô hình có hiệu quả về phát triển sản xuất, góp phần đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hai là đẩy mạnh công tác trồng rừng gỗ lớn gắn với quản lý, bảo vệ rừng. Ba là tập trung thu hút các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, du lịch; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đại hội thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm bình quân hằng năm đạt 3,9%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bình quân hằng năm đạt 16 tỷ đồng; độ che phủ rừng duy trì ở mức 79,73%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 98%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 9,51%/năm.

Phó Trưởng ban Thường trực ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Quang Thái

﻿phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Trưởng ban Thường trực ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Quang Thái đề nghị Đảng bộ xã Canh Liên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, thực hiện tốt 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của xã phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đẩy mạnh phát triển nông-lâm nghiệp hiệu quả; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, phát triển sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết chuỗi và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Thực hiện tốt các chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng trang trại, gia trại và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Liên ra mắt Đại hội. Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy xã Canh Liên nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Đoàn Vũ Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.