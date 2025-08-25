Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất “cổng trời” xa xôi của tỉnh.

3-4727.jpg
Đồng chí Đoàn Vũ Cường.

* Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Canh Liên đã đạt được kết quả nổi bật gì, đặc biệt về phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị, thưa đồng chí?

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực vượt khó, đạt được một số kết quả khá toàn diện.

Đáng chú ý là kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 4,17%, tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.193 tỷ đồng.

Trong đó, nông - lâm - thủy sản ước đạt 1.028 tỷ đồng (tăng 3,86%); công nghiệp - xây dựng ước đạt 30,4 tỷ đồng (tăng 10,71%); thương mại - dịch vụ ước đạt 134 tỷ đồng (tăng 5,08%). Tất cả chỉ tiêu đều vượt so với Nghị quyết giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 45 đảng viên; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 93%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 84,2%; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống chính trị phát huy hiệu lực, hiệu quả.

* Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

1-7622.jpg
Khu dân cư tập trung Kôm Xôm ở xã Canh Liên được quy hoạch bài bản. Ảnh: H.P

- Các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại kết quả rất rõ nét. Từ nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã được xây dựng, nhất là giải quyết được bài toán nước sinh hoạt, hỗ trợ công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, giống cây trồng, vật nuôi…

Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh, hiện còn 23,36% (giảm 33,08% so với năm 2020), đây là kết quả đáng khích lệ đối với một địa phương miền núi còn nhiều cách trở như Canh Liên.

* Ngoài yếu tố địa lý, Canh Liên còn gặp những khó khăn nào trong phát triển, thưa đồng chí?

- Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, trong khi khả năng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế. Hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thiên tai thường xuyên xảy ra gây thiệt hại lớn. Nguồn thu ngân sách thiếu bền vững.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo, lao động chưa qua đào tạo nghề, thiếu việc làm… vẫn ở mức cao.

* Trước những thách thức đó, Đảng bộ xã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nào cho phát triển trong nhiệm kỳ tới?

- Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Canh Liên đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

2-2603.jpg
Người dân làng Kà Nâu (xã Canh Liên) phấn khởi khi được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: H.P

Đảng bộ xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược phải thực hiện tốt để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, 3 khâu đột phá chiến lược là tập trung vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh, xây dựng một số mô hình có hiệu quả về phát triển sản xuất, góp phần đẩy mạnh giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời đẩy mạnh công tác trồng rừng gỗ lớn gắn với quản lý, bảo vệ rừng.

Tập trung thu hút các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, du lịch, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Các chỉ tiêu chủ yếu của xã Canh Liên giai đoạn 2026 - 2030:

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm địa phương đạt 3,9%. Trong đó, nông - lâm - thủy sản 3,4%; công nghiệp - xây dựng 10,5%; dịch vụ 5,4%.

- Quản lý, bảo vệ tốt 26.268 ha rừng hiện có; độ che phủ rừng duy trì ở mức 79,73%; trồng lại rừng sau khai thác rừng trồng trung bình 949 ha/năm.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bình quân hằng năm đạt 16 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 9,51%/năm.

- Duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40%.

- Hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm đạt 10%.

