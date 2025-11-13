(GLO)- Trưa 13-11, tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc nhanh với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia buổi làm việc về phía Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Báo cáo nhanh với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hạ tầng đô thị, giao thông, lưới điện, viễn thông, hạ tầng y tế, giáo dục... cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Ước tỉnh tổng thiệt hại khoảng 5.900 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra. Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; đồng thời cũng đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ thêm nguồn lực để Gia Lai khắc phục hậu quả.

Thay mặt Đảng và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chống bão của chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai, đặc biệt là trong công tác kiên quyết di dân tránh bão an toàn. Đồng thời, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị trong công tác huy động lực lượng giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh tập trung thống kê lại tổng thiệt hại do bão gây ra để Trung ương có kế hoạch hỗ trợ. Đặc biệt, rà soát, thống kê các trường hợp nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn khiến người dân không có chỗ ở; bắt tay ngay vào xây dựng nhà ở mới cho bà con. Đồng thời, kết hợp sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Thụy

Nhân đây, tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương tập trung quy hoạch, xây dựng lại khu tái định cư mới, giải phóng toàn bộ mặt bằng khu vực ven biển phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ (dọc theo tuyến đường ven biển), góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục... để có kế hoạch khắc phục ngay.

Tỉnh cũng cần có kế hoạch hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh, không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong đó, cần huy động lực lượng vũ trang, thanh niên nhanh chóng giúp các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng, khắc phục, xây dựng lại nhà xưởng; các ngân hàng tạo điều kiện cho vay ưu đãi lãi suất, khoanh nợ, giảm nợ; tính toán giảm thuế, giảm phí, lệ phí... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị ngay trong chiều nay Bộ Tài chính cân đối, đề xuất hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13. Đồng thời, tỉnh cũng tính toán sử dụng nguồn dự phòng để hỗ trợ người dân khắc phục.

Cả hệ thống chính trị tỉnh cần vào cuộc quyết liệt để tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025, góp phần hưởng ứng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng diễn ra đầu năm 2026.