Các xã Tây Gia Lai nỗ lực nối lại giao thông, ổn định sản xuất sau bão lũ

(GLO)-Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp tại nhiều xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, chính quyền và người dân đang gấp rút khắc phục hậu quả, dọn dẹp đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Hạ tầng giao thông bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập

Bão số 13 kèm mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, cầu cống tại các xã phía Tây Gia Lai bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại xã Ia Tul, lũ sông Ba dâng cao làm tuyến đường chính nối xã Ia Broái-Ia Kdăm (cũ) bị sạt lở hơn 1,3 km, chia cắt hoàn toàn khu dân cư. Chính quyền địa phương lập rào chắn và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn.

tuyen-duong-chinh-noi-xa-ia-broai-ia-kdam-cu-bi-chia-cat.jpg
Tuyến đường chính nối xã Ia Broai-Ia Kdăm (cũ) bị chia cắt. Ảnh: P.N

Ông Siu Phi (buôn Jư, xã Ia Tul) chia sẻ: “Tuyến đường này là trục vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp. Nay tuyến đường bị cắt ngang, người dân phải đi vòng, rất bất tiện. Chúng tôi mong Nhà nước sớm hỗ trợ sửa chữa để ổn định sinh hoạt và sản xuất”.

Không chỉ Ia Tul, xã Ia Pa cũng chịu thiệt hại nặng. Trên đường Trần Hưng Đạo, taluy và tường hộ lan bị sạt lở; đường Trường Sơn Đông qua buôn Tông Sê bị xói lở; đường tràn Mơ Năng 2 bị hư hỏng hoàn toàn, cô lập hàng trăm hộ dân. Nhiều tuyến đường liên xã và nội đồng vốn là trục vận chuyển nông sản chính cũng bị gián đoạn, gây ùn ứ hàng hóa và thiệt hại kinh tế.

duong-truong-son-dong-qua-buon-tong-se-xa-ia-pa-tinh-gia-lai-bi-xoi-lo.jpg
Đường Trường Sơn Đông đoạn qua buôn Tông Sê (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị xói lở. Ảnh: P.N

Hệ thống giao thông bị chia cắt khiến việc vận chuyển vật tư, nông sản và nhu yếu phẩm bị đình trệ. Người dân phải đi đường vòng xa, tốn kém thời gian và chi phí.

Theo thống kê ban đầu, xã Ia Tul có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó 5 căn bị lũ cuốn trôi; nhiều trụ sở cơ quan, trường học cũng hư hỏng nặng. Hơn 4.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng; nhiều tuyến đường nội đồng bị sạt lở.

canh-dong-lua-buon-ju-xa-ia-tul-bi-bun-vui-lap.jpg
Cánh đồng lúa buôn Jư (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) bị bùn vùi lấp. Ảnh: N.A

Nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Sau khi cơn bão đi qua, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp để khôi phục giao thông và sản xuất. Tại Ia Tul và Ia Pa, lực lượng tại chỗ được huy động dọn dẹp đồng ruộng, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường. Người dân được hướng dẫn tiêu úng, khử khuẩn nhằm phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngành Nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đánh giá thiệt hại, lập phương án hỗ trợ từng vùng, gồm cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất.

dap-tran-mo-nang-2-xa-ia-pa-hu-hong-hoan-toan.jpg
Đập tràn Mơ Năng 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: N.A

Tại nhiều thôn buôn, người dân tranh thủ sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất. Các trường học cũng huy động giáo viên, phụ huynh cùng lực lượng công an, quân sự địa phương dọn dẹp và sửa chữa các hạng mục hư hỏng để học sinh sớm trở lại lớp.

Ông Trương Nguyên Hảo-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Tul-cho biết: “Nước lũ lên nhanh khiến hoa màu ngập úng, thiệt hại gần như 100%. Xã đang thống kê để đề nghị hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, chúng tôi huy động mọi nguồn lực để khắc phục các đoạn đường hư hỏng, giúp người dân đi lại, giảm khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất”.

Tại xã Ia Pa, Chủ tịch UBND xã Lê Tiến Mạnh cho hay: “Chúng tôi triển khai lực lượng dọn dẹp đồng ruộng, khơi thông dòng chảy và vận động bà con thu gom cây trồng còn sử dụng được, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Mọi hoạt động được tiến hành khẩn trương để sớm ổn định đời sống người dân”.

chinh-quyen-dia-phuong-khac-phuc-sua-chua-tuyen-duong-dong-truong-son-doan-qua-xa-ia-pa.jpg
Lực lượng chức năng sửa chữa tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ia Pa. Ảnh: P.N

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, người dân bắt tay vào dọn dẹp ruộng đồng, sửa chuồng trại, thu gom phân hữu cơ và chuẩn bị xuống giống vụ mới. Anh Siu Thinh (buôn Jư, xã Ia Tul) chia sẻ: “Khó khăn là không tránh khỏi, nhưng còn đất còn hy vọng, phải làm lại thôi”.

Ngoài khôi phục đồng ruộng và nhà cửa, công tác sửa chữa đường liên xã và đường nội đồng cũng được triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng phối hợp với dân quân, thanh niên tình nguyện và cán bộ thôn nạo vét, gia cố taluy, đắp đường tạm để nối lại giao thông. Các biện pháp phòng-chống dịch bệnh sau lũ cũng được thực hiện đồng bộ, giúp bảo vệ năng suất cây trồng và ổn định cuộc sống cộng đồng.

