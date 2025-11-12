Hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch

(GLO)-Đó là ý kiến kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 diễn ra chiều 10-11 tại trụ sở UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo và ý kiến tham gia phát biểu của lãnh đạo sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của người dân.

Đồng thời, tổ chức chi hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức, công khai, minh bạch; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện số liệu và báo cáo, đề xuất của địa phương. Không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, không có chỗ ở an toàn. Ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người neo đơn, vùng thiệt hại nặng.

Cùng với đó, UBND các xã, phường khẩn trương thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thiệt hại về nhà ở trên địa bàn do lãnh đạo UBND cấp xã làm Tổ trưởng; thành phần gồm đại diện các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng thôn, tổ dân phố.

Tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá thực tế thiệt hại, lập biên bản thẩm định thiệt hại, kèm hình ảnh minh chứng đầy đủ và hồ sơ theo quy định. Tổng hợp, gửi báo cáo và hồ sơ kèm theo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 17-11. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật về danh sách, hồ sơ đề xuất hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất hỗ trợ. Chủ trì tổ chức hậu kiểm thực tế tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo và gửi Sở Tài chính trước ngày 25-11.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang tham gia khắc phục hậu quả bão số 13 tiếp tục duy trì lực lượng tại chỗ, phối hợp hỗ trợ các địa phương trong công tác khắc phục thiệt hại. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ: dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, khôi phục hạ tầng thiết yếu và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND các xã, phường tập trung huy động tối đa nhân lực, thiết bị sửa chữa khẩn cấp các tuyến giao thông, chiếu sáng, cây xanh, hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường đô thị, nhất là tại khu vực TP. Quy Nhơn (trước đây). Hoàn thành cơ bản việc khắc phục bước đầu trước ngày 15-11.

Sở Xây dựng cùng các địa phương tổ chức xử lý khẩn cấp các điểm giao thông chia cắt, sạt lở, đặc biệt tại khu vực Gia Lai Tây và các tuyến huyết mạch phục vụ đi lại của người dân. Xây dựng đề án tổng thể về cây xanh, chiếu sáng và quảng cáo đô thị; trong đó, chiếu sáng và quảng cáo phải được tổ chức đấu thầu và hoàn thành phục hồi trước tết Nguyên đán năm 2026.

Về lâu dài Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch trồng mới cây xanh đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững; lựa chọn các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và khả năng chống chịu gió bão, nhằm bảo đảm cảnh quan, an toàn và phát triển đô thị xanh – sạch – đẹp.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, sửa chữa khẩn cấp các phòng học, phòng chức năng, nhà công vụ,... bảo đảm an toàn cho học sinh, đáp ứng đầy đủ, kịp thời điều kiện dạy và học.

Sở Công Thương tăng cường kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; xử lý nghiêm các vi phạm; rà soát các mặt hàng thiết yếu, có nguy cơ thiếu hụt, chủ động liên hệ với các nhà cung cấp nguồn để yêu cầu cung ứng hoặc hỗ trợ ngay cho tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo ngành điện lực huy động tối đa nhân lực, phương tiện khôi phục cấp điện cho bệnh viện, trụ sở cơ quan, khu dân cư chậm nhất trước 14-11. Rà soát, tổng hợp thiệt hại của doanh nghiệp trên địa bàn, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh.