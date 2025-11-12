Ổn định hoạt động dạy và học sau bão

(GLO)- Chưa đầy một tuần sau khi bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, với sự nỗ lực của ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các lực lượng, hầu hết trường học đã cơ bản khắc phục xong các hư hỏng chính.

Từ ngày 10-11, học sinh trở lại trường an toàn, hoạt động dạy và học từng bước được khôi phục với tinh thần quyết tâm vượt khó.

Không để gián đoạn việc học

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT, bão số 13 gây tổng thiệt hại toàn ngành 141,77 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị trực thuộc Sở thiệt hại 28 tỷ đồng, các trường trực thuộc các phường gồm bậc mầm non, tiểu học, THCS là 113,77 tỷ đồng.

Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) nhanh chóng khắc phục hư hỏng do bão số 13, đảm bảo cho học sinh trở lại trường học. Ảnh: Hồ Điểm

Thiệt hại chủ yếu là tốc mái phòng học, ngập nước phòng chức năng, ngã đổ cây xanh, tường rào, hư hỏng thiết bị giảng dạy và đồ dùng học sinh. Một số xã vùng thấp còn bị chia cắt tạm thời do nước lũ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Ngay sau bão tan, toàn ngành giáo dục đã kích hoạt phương án khẩn cấp, huy động tối đa nhân lực để sửa chữa tạm thời, dọn dẹp, khử trùng, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho học sinh sớm trở lại lớp. Hiệu trưởng các trường cho biết, việc sửa chữa được thực hiện “thần tốc” ngay sau bão tan, với sự chung sức của giáo viên, phụ huynh, ĐVTN và LLVT.

Đến nay, các điều kiện đáp ứng cho việc dạy và học cơ bản đảm bảo. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) bị gió bão đánh sập mái nhà thi đấu đa năng, tốc mái phòng bảo vệ, đổ sập tường rào. Cửa kính khu phòng học và phòng chuyên môn cũng bị vỡ.

Trường Tiểu học & THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) bị tốc mái ở các lớp học với cả 3 cơ sở, trong đó cơ sở số 3 nặng nhất, bàn ghế ướt và xô lệch, nhiều phòng học cần được sửa chữa khẩn cấp để đáp ứng điều kiện học tập. Sau bão, nhà trường và địa phương đã nỗ lực huy động toàn lực dọn dẹp, sửa chữa.

Cô Dương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông), cho biết: Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở vật chất nhà trường. Dù vậy, thầy trò đều nỗ lực hết mình, sau bão tích cực dọn dẹp, đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại trường.

Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn) đón học sinh trở lại trường từ ngày 10-11. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ghi nhận, từ sáng 10-11, không khí lớp học tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn) đã rộn ràng. Hiệu trưởng Đặng Văn Mạnh cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả bão số 13 cơ bản đảm bảo, từ sáng 10-11, học sinh toàn trường đã trở lại trường học.

Tương tự, tại Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát), Hiệu trưởng Trần Ngọc Hải cho hay: Sáng 10-11, học sinh đã đi học trở lại. Các thiệt hại do bão số 13 tại các phòng học, quang cảnh trường cơ bản đã được khắc phục để đáp ứng nhu cầu dạy và học diễn ra an toàn; còn các hạng mục khác đang tiếp tục sửa chữa.

Vừa học vừa khắc phục

Từ chiều 8.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại nhiều trường học bị ảnh hưởng nặng, ghi nhận tình hình khắc phục và chỉ đạo các giải pháp trước mắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Hồ Điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của nhiều trường trong ứng phó và khắc phục hậu quả bão, đồng thời nhấn mạnh: Phải đặt an toàn của giáo viên, học sinh lên hàng đầu. Yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các hạng mục cấp bách để không gián đoạn việc học. Đối với những cơ sở bị thiệt hại nặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT nhanh chóng lập hồ sơ thống kê, báo cáo để có phương án hỗ trợ khắc phục lâu dài.

Về phía ngành giáo dục, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, khẳng định: Ngành đã và đang nỗ lực hết sức, khẩn trương khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục bị hư hỏng, đảm bảo duy trì dạy và học từ ngày 10-11 dù trong hoàn cảnh khó khăn sau bão. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác gia cố, sửa chữa triệt để, rà soát để đề xuất cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời.

Đối với những khu vực còn bị chia cắt do mưa lũ, Sở đã giao quyền chủ động cho hiệu trưởng từng trường linh hoạt quyết định thời điểm đón học sinh trở lại, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đến nay, phần lớn trường học trên địa bàn tỉnh đã trở lại trạng thái dạy học bình thường. Dù vẫn còn một số hạng mục chờ nguồn kinh phí hỗ trợ để sửa chữa dứt điểm, nhưng tinh thần thầy trò cùng niềm vui “đi học trở lại sau bão” đã trở thành động lực lớn để toàn ngành tiếp tục hoàn thành công tác khắc phục.

Không chỉ nỗ lực của ngành và chính quyền, sự chung tay của cộng đồng đã góp phần quan trọng. Nhiều tổ chức xã hội, DN đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, tiếp thêm sức mạnh cho những điểm trường còn khó khăn.

Tính đến hiện tại, ngành Giáo dục tỉnh đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão số 13, ổn định trường lớp đáp ứng công tác dạy và học.