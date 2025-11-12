Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ổn định hoạt động dạy và học sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chưa đầy một tuần sau khi bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, với sự nỗ lực của ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các lực lượng, hầu hết trường học đã cơ bản khắc phục xong các hư hỏng chính. 

Từ ngày 10-11, học sinh trở lại trường an toàn, hoạt động dạy và học từng bước được khôi phục với tinh thần quyết tâm vượt khó.

Không để gián đoạn việc học

Theo thống kê nhanh của Sở GD&ĐT, bão số 13 gây tổng thiệt hại toàn ngành 141,77 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị trực thuộc Sở thiệt hại 28 tỷ đồng, các trường trực thuộc các phường gồm bậc mầm non, tiểu học, THCS là 113,77 tỷ đồng.

truong-hoc.jpg
Trường THCS Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) nhanh chóng khắc phục hư hỏng do bão số 13, đảm bảo cho học sinh trở lại trường học. Ảnh: Hồ Điểm

Thiệt hại chủ yếu là tốc mái phòng học, ngập nước phòng chức năng, ngã đổ cây xanh, tường rào, hư hỏng thiết bị giảng dạy và đồ dùng học sinh. Một số xã vùng thấp còn bị chia cắt tạm thời do nước lũ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Ngay sau bão tan, toàn ngành giáo dục đã kích hoạt phương án khẩn cấp, huy động tối đa nhân lực để sửa chữa tạm thời, dọn dẹp, khử trùng, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho học sinh sớm trở lại lớp. Hiệu trưởng các trường cho biết, việc sửa chữa được thực hiện “thần tốc” ngay sau bão tan, với sự chung sức của giáo viên, phụ huynh, ĐVTN và LLVT.

Đến nay, các điều kiện đáp ứng cho việc dạy và học cơ bản đảm bảo. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) bị gió bão đánh sập mái nhà thi đấu đa năng, tốc mái phòng bảo vệ, đổ sập tường rào. Cửa kính khu phòng học và phòng chuyên môn cũng bị vỡ.

Trường Tiểu học & THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) bị tốc mái ở các lớp học với cả 3 cơ sở, trong đó cơ sở số 3 nặng nhất, bàn ghế ướt và xô lệch, nhiều phòng học cần được sửa chữa khẩn cấp để đáp ứng điều kiện học tập. Sau bão, nhà trường và địa phương đã nỗ lực huy động toàn lực dọn dẹp, sửa chữa.

Cô Dương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông), cho biết: Bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở vật chất nhà trường. Dù vậy, thầy trò đều nỗ lực hết mình, sau bão tích cực dọn dẹp, đảm bảo các điều kiện để học sinh trở lại trường.

giao-duc.jpg
Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn) đón học sinh trở lại trường từ ngày 10-11. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ghi nhận, từ sáng 10-11, không khí lớp học tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn) đã rộn ràng. Hiệu trưởng Đặng Văn Mạnh cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả bão số 13 cơ bản đảm bảo, từ sáng 10-11, học sinh toàn trường đã trở lại trường học.

Tương tự, tại Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát), Hiệu trưởng Trần Ngọc Hải cho hay: Sáng 10-11, học sinh đã đi học trở lại. Các thiệt hại do bão số 13 tại các phòng học, quang cảnh trường cơ bản đã được khắc phục để đáp ứng nhu cầu dạy và học diễn ra an toàn; còn các hạng mục khác đang tiếp tục sửa chữa.

Vừa học vừa khắc phục

Từ chiều 8.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại nhiều trường học bị ảnh hưởng nặng, ghi nhận tình hình khắc phục và chỉ đạo các giải pháp trước mắt.

khac-phuc.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các trường khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Hồ Điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của nhiều trường trong ứng phó và khắc phục hậu quả bão, đồng thời nhấn mạnh: Phải đặt an toàn của giáo viên, học sinh lên hàng đầu. Yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các hạng mục cấp bách để không gián đoạn việc học. Đối với những cơ sở bị thiệt hại nặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT nhanh chóng lập hồ sơ thống kê, báo cáo để có phương án hỗ trợ khắc phục lâu dài.

Về phía ngành giáo dục, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT, khẳng định: Ngành đã và đang nỗ lực hết sức, khẩn trương khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục bị hư hỏng, đảm bảo duy trì dạy và học từ ngày 10-11 dù trong hoàn cảnh khó khăn sau bão. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác gia cố, sửa chữa triệt để, rà soát để đề xuất cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời.

Đối với những khu vực còn bị chia cắt do mưa lũ, Sở đã giao quyền chủ động cho hiệu trưởng từng trường linh hoạt quyết định thời điểm đón học sinh trở lại, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đến nay, phần lớn trường học trên địa bàn tỉnh đã trở lại trạng thái dạy học bình thường. Dù vẫn còn một số hạng mục chờ nguồn kinh phí hỗ trợ để sửa chữa dứt điểm, nhưng tinh thần thầy trò cùng niềm vui “đi học trở lại sau bão” đã trở thành động lực lớn để toàn ngành tiếp tục hoàn thành công tác khắc phục.

Không chỉ nỗ lực của ngành và chính quyền, sự chung tay của cộng đồng đã góp phần quan trọng. Nhiều tổ chức xã hội, DN đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, tiếp thêm sức mạnh cho những điểm trường còn khó khăn.

Tính đến hiện tại, ngành Giáo dục tỉnh đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão số 13, ổn định trường lớp đáp ứng công tác dạy và học.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Thời sự - Bình luận

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

null