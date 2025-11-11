Bão tan, làng phong Quy Hòa vẫn “oằn mình” trong khó khăn

(GLO)-Sau cơn bão số 13, làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Hàng trăm hộ bệnh nhân phong nơi đây đang phải vật lộn trong cảnh không điện, thiếu nước và nỗi lo tái thiết cuộc sống.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 11-11, dù được sự giúp sức của các lực lượng để dọn dẹp cây cối, sửa chữa lưới điện, nhưng làng phong Quy Hòa vẫn còn ngổn ngang sau bão số 13.

Điện chưa được khôi phục, nước sinh hoạt vẫn gián đoạn, cuộc sống người dân nơi đây hết sức khó khăn.

Ông Đinh Văn Ba mong muốn các cấp quan tâm sớm hỗ trợ sửa lại căn nhà để gia đình ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Tấn

Trong căn nhà tốc mái hoàn toàn, ông Đinh Văn Ba (70 tuổi) buồn bã nói: "Nhà mới sửa lại cách đây chừng tháng, vậy mà gió vào thổi bay sạch nóc. Cả 9 người trong nhà chỉ kịp ôm nhau chạy sang nhà hàng xóm trú tạm.

Mấy ngày nay không có điện, nước, phải đi lấy từng thùng nước giếng (đây là những giếng cổ, mấy chục năm không sử dụng) để đem về sinh hoạt".

Nước sinh hoạt đang là nổi lo của gia đình ông Ba cũng như hàng trăm hộ dân trong làng phong Quy Hòa. Ảnh: Quang Tấn

Nằm sát vách nhà ông Ba là nhà của hộ bà Tô Thị Mơ (72 tuổi) cũng chung cảnh ngộ khi toàn bộ mái nhà bị bão cuốn đi.

Bà Mơ vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Gió rít khủng khiếp, nóc nhà bay vèo một cái, tôn cuốn đi như lá khô. Cả nhà chạy tán loạn. Ở đây mấy chục năm rồi, tôi chưa thấy trận bão nào kinh khủng như vầy. Nhà tôi xây từ năm 2008, mới sửa lại mấy tháng nay mà giờ lại trơ trọi. 7 thành viên trong nhà đang phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất”, không điện, không nước”.

Bà Mơ thẩn thờ nhìn căn nhà bị bão cuốn phăng mái. Ảnh: Quang Tấn

Với bà con làng phong, bão đi qua để lại muôn vàn hệ lụy. Căn nhà nhỏ của anh Thông Xanh Hòa cũng không còn nguyên vẹn: “Gió giật mạnh, bay hết mái tôn, cây ngã đè lên nhà. May còn cái nhà vệ sinh kiên cố nên cả nhà 6 người chui vào đó tránh bão. Giờ thì lấy tôn rách che tạm mà ở, hằng ngày chạy phải đi lấy nước giếng trong làng cả chục lần để về sinh hoạt”.

Theo ông Phan Giải-thành viên Ban Hội đồng bệnh nhân phong (Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa), làng phong có 241 hộ với 351 bệnh nhân, phần lớn tuổi đã cao, sức yếu. Bão số 13 khiến nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng chục nhà bị hư hỏng, tốc mái.

“Cả làng hiện chưa có điện, nước sinh hoạt. Bà con phải đi xin nước nơi khác, hoặc tận dụng nước giếng, nước ao. Nhiều người còn phải đào lại những giếng bỏ hoang từ lâu để lấy nước dùng tạm”-ông Giải nói.

Hầu hết người dân là bệnh nhân phong không có việc làm, thu nhập. Bây giờ nhà lại bị hư hỏng, tốc mái, họ chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm.

Không chỉ nhà người dân, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa - nơi gắn bó trực tiếp với làng phong cũng chịu thiệt hại nặng nề. Cây xanh ngã đổ, hạ tầng bệnh viện như nhà dinh dưỡng, khoa Lão khoa, khu nhà kho, kho lưu trữ hồ sơ… bị tốc mái hoàn toàn.

Anh Nguyễn Đức Niệm (con trai bà Mơ) đi nhặt nhạnh lại mái tôn bị bão thổi đi. Ảnh: Quang Tấn

Ông Vũ Tuấn Anh-Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, cho biết: “Bệnh viện và khu dân cư đều bị thiệt hại lớn. Mất điện, mất nước, hoạt động khám-chữa bệnh cũng như sinh hoạt của người dân trong làng gặp rất nhiều khó khăn”.

Ngay sau bão, Bệnh viện đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nước uống và nhu yếu phẩm.

“Chúng tôi đã kêu gọi hỗ trợ khoảng 1.000 lốc nước tinh khiết (đang vận chuyển về) để cấp cho bà con. Đồng thời, báo cáo Bộ Y tế, UBND phường Quy Nhơn Nam và tỉnh để sớm có kế hoạch hỗ trợ khắc phục thiệt hại”- ông Tuấn Anh nói thêm.