(GLO)- Chiều 27-11, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ Tập đoàn Vietravel nhằm chia sẻ khó khăn với các học sinh bị ảnh hưởng bởi đợt bão, lũ vừa qua. Dự buổi tiếp nhận có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Với mong muốn đồng hành và chia sẻ gánh nặng do thiên tai gây ra đối với tỉnh, Tập đoàn Vietravel đã trao tặng tổng cộng 35.000 cuốn vở, 20.000 cây bút cùng khoản tiền mặt 150 triệu đồng trích từ Quỹ Công đoàn Tập đoàn dành riêng cho học sinh vùng lũ Gia Lai.

Vietravel hỗ trợ ngành giáo dục Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hoàng Vũ

Lãnh đạo Tập đoàn Vietravel bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát và khó khăn mà người dân, đặc biệt là các em học sinh đang phải đối mặt.

Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong khả năng của mình để đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự chia sẻ kịp thời và đầy nghĩa tình của Tập đoàn Vietravel. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các em học sinh vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục con đường học vấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT nhanh chóng xây dựng phương án phân bổ nguồn hỗ trợ một cách hợp lý và kịp thời, đảm bảo học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ sớm nhận được sự giúp đỡ để ổn định việc học tập.