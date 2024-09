Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 hiến máu tình nguyện

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.N

Với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, buổi hiến máu có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 70 đơn vị máu đạt chuẩn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Quân y 211 để thực hiện công tác cấp cứu và điều trị bệnh.

Được biết, trong 3 năm (2022- 2024), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 đã tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện với 384 đơn vị máu an toàn. Ngoài trực tiếp phối hợp tổ chức, các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn còn tích cực hưởng ứng và tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đak Đoa (địa bàn đứng chân) tổ chức; qua đó, hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh trên 200 đơn vị máu an toàn.