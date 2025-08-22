Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Em Nêu là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống tại nhà dì ruột. Hoàn cảnh khó khăn của em được phản ánh trong bài viết "Xót lòng cháu bé mồ côi" đăng trên Báo Gia Lai ngày 22-4-2025 và "Mong giúp cháu bé mồ côi cha mẹ" đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16-5-2025.

Để góp phần chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em Nêu, Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phối hợp kết nối với Báo Sài Gòn Giải Phóng nhằm lan tỏa thông tin và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ. Trước đó, em đã được nhận 18 triệu đồng trong đợt 1 vào ngày 4-6-2025 và 11,5 triệu đồng vào đợt 2 ngày 19-6-2025.

Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ cho em Nêu. Ảnh: Đồng Lai

Đại diện gia đình em Nêu cùng chính quyền địa phương xã Kdang xúc động gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, nhà hảo tâm và cá nhân đã quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ em trong thời gian qua.