Tặng quà các gia đình chính sách và học sinh khó khăn tại xã Ia Dom

QUỐC LINH
(GLO)- Ngày 18-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhóm thiện nguyện tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 4 gia đình chính sách tại xã Ia Dom. Mỗi gia đình được nhận phần quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình cùng cặp sách dành cho con em trong độ tuổi đi học. Đây là hoạt động nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời động viên con em họ phấn đấu học tập tốt.

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ Gia Lai và đại diện các đội nhóm thiện nguyện tặng quà cho gia đình bệnh binh Siu Vẽn, làng Mook Đen 2, xã Ia Dom. Ảnh: Quốc Linh

Cùng ngày, tại trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ đã trao quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc mô hình “Bếp ăn tình thương” của Đồn.

4.jpgTrao quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc mô hình “Bếp ăn tình thương” Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Quốc Linh

Mỗi em được hỗ trợ tiền mặt, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, cặp sách, bánh kẹo, sữa và một số vật dụng thiết yếu. Những món quà thiết thực này không chỉ giúp các em vơi bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đánh giá bài viết

null