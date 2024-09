(GLO)- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 01 (trực thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên- Bộ Công an), tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vào ngày 15-9.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại-Cảnh sát cơ động sẵn sàng hiến dâng”, chương trình đã thu hút trên 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 01 đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 74 đơn vị máu đạt chuẩn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện Quân y 211, nhằm phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 01 nói riêng, của lực lượng Công an nhân dân nói chung nhằm phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 51 năm ngày Truyền thống lực lượng cảnh sát Cơ động (15/4/1974-15/4/2025), hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc./.