(GLO)- Ngày 30-8, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 2, Đoàn cơ sở Khối Cảnh sát nhân dân (trực thuộc Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2024.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã thu hút trên 100 cán bộ Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên Công an tỉnh đăng ký tham gia hiến máu.

Qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 60 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu trên được chuyển về kho dự trữ máu của Bệnh viện 211, nhằm phục vụ công tác điều trị và cấp cứu cho người bệnh.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ phụ nữ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc.