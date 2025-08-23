9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Tự tay độ chế, sửa từng chi tiết

Cơ duyên để anh Việt bắt đầu việc sửa xe lăn, xe lắc miễn phí cho người khó khăn đến từ nhiều năm về trước. Khi ấy, trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cụ ông lớn tuổi đang ở trên miếng ván gắn 4 bánh xe, dùng đôi tay gầy yếu “bơi” từng đoạn ngắn trên con đường bê tông...

Anh dừng lại hỏi chuyện mới biết trước kia ông từng có xe lăn, nhưng sau khi hỏng thì không có tiền mua chiếc mới. Nhìn cảnh ấy, anh nghĩ nếu có xe lăn, ông sẽ đi lại dễ dàng và an toàn hơn. Vậy là anh quyết định bắt tay vào sửa xe để tặng cho những người cần.

Từ đó, anh bắt đầu tìm mua những chiếc xe lăn, xe lắc cũ. Dù nhiều chiếc hư hỏng nặng, khung sắt rỉ sét hay bánh xe lệch trục, anh vẫn kiên nhẫn tháo từng bộ phận để hàn gắn, thay mới. Với những trường hợp đặc biệt, anh còn “độ chế” riêng cho phù hợp: người mất tay phải thì chuyển thắng sang bên trái, trẻ em thì cắt gọn khung xe, người khuyết một bên chân thì tháo bỏ gác chân bên đó.

Anh Việt đang tháo lắp bánh xe, sẵn sàng sửa chữa. Ảnh: D.L

Thậm chí, với những chiếc xe lắc dành cho người lao động nghèo không thể tự điều khiển, anh còn “hô biến” thành xe lắc điện, nghiên cứu cách cắt, hàn khung, thay toàn bộ dây điện và bình điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Anh còn sẵn sàng đi xa, nhận mọi cuộc gọi khi có ai báo có xe cũ để mua về. Có khi tiền mua lại chiếc xe cùng với chi phí sửa, phụ tùng còn nhiều hơn cả giá trị nếu mua mới, nhưng anh vẫn không ngần ngại vì sợ “lỡ có người đang cần” và cũng muốn chiếc xe sau khi hoàn thiện trở nên chắc chắn hơn, bền hơn. Anh cũng hướng dẫn thợ tại xưởng cùng làm để rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Phụ tùng xe của xe lăn không bán sẵn ngoài thị trường, buộc anh Việt phải nghiên cứu để "độ chế" sao cho phù hợp, an toàn. Ảnh: D.L

“Cho thì dễ, làm mới khó. Tôi phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ thực sự cần gì. Trước khi giao xe, tôi đều thử đi thử lại nhiều lần, đảm bảo khi họ sử dụng sẽ không gặp trục trặc. Tôi cũng không nhận tiền hay quà của ai; mọi chi phí, công sức đều do tôi tự bỏ ra, coi như góp một phần nhỏ để sẻ chia với những người khó khăn, người khổ,” anh nói thêm.

Gửi tận tay, dặn dò tận tình

Không chỉ sửa xe, anh Việt còn đích thân chở đến tận nơi để người nhận không phải lo thêm bất cứ khoản nào. Ngoài xe lăn, xe lắc, anh còn nhận sửa cả xe máy cho người lao động nghèo, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự kết nối của chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, anh Việt đã chuẩn bị một chiếc xe đạp tặng cho em Trần Quốc Tự (SN 2013), con trai của chị Lê Thị Đến (SN 1979, phường Quy Nhơn Nam).

Chị Đến làm nghề dọn nhà và một số việc khác để lo cho Tự bị tim bẩm sinh, đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Vì từng được chị Giang kêu gọi hỗ trợ để chữa trị cho con trai nên lần này, nghĩ đến việc Tự cần một chiếc xe đạp để đi học gần nhà, chị Đến liền ngỏ lời nhờ chị Giang.

Ngày chị Đến tới nhận xe, anh Việt cẩn thận kiểm tra lại từng chi tiết, tỉ mỉ buộc xe thật chắc để chị đưa về an toàn. Anh vừa làm vừa hỏi han chuyện của hai mẹ con, rồi dặn dò chị cách chỉnh yên, giữ xe để Tự dùng được lâu bền.

Anh Việt cẩn thận ràng xe đạp để chị Đến mang về cho Tự. Ảnh: D.L

Nhìn chiếc xe trông như mới, chị Đến xúc động: “Thật sự tôi mừng lắm, vì từ nay con tôi có thể tự đạp xe đi học gần nhà, đỡ cho mẹ nhiều lắm. Hai mẹ con tôi biết ơn tấm lòng của mọi người”.

Dù bận rộn với những chiếc xe cần sửa chữa, anh Việt vẫn tranh thủ thời gian gom quần áo cũ, phân loại và trực tiếp chở đến các vùng sâu, vùng xa để tặng người khó khăn, đồng thời góp sức xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo…

Là người đồng hành cùng anh Việt nhiều năm qua, chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, chia sẻ: “Anh Việt làm việc gì cũng rất tận tâm. Nhiều người thấy anh vất vả khuyên sắp xếp lại thời gian, vì vốn dĩ công việc đã bận, nhưng anh bảo còn người cần thì còn làm. Điều đó khiến tôi và nhiều anh chị em trong nhóm càng thêm quý trọng anh.”

Anh Việt (áo xanh, giữa) cùng chị Giang (thứ 4 từ phải sang) thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Nhơn Phong (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: ĐVCC