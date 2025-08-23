Danh mục
Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Tự tay độ chế, sửa từng chi tiết

Cơ duyên để anh Việt bắt đầu việc sửa xe lăn, xe lắc miễn phí cho người khó khăn đến từ nhiều năm về trước. Khi ấy, trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cụ ông lớn tuổi đang ở trên miếng ván gắn 4 bánh xe, dùng đôi tay gầy yếu “bơi” từng đoạn ngắn trên con đường bê tông...

Anh dừng lại hỏi chuyện mới biết trước kia ông từng có xe lăn, nhưng sau khi hỏng thì không có tiền mua chiếc mới. Nhìn cảnh ấy, anh nghĩ nếu có xe lăn, ông sẽ đi lại dễ dàng và an toàn hơn. Vậy là anh quyết định bắt tay vào sửa xe để tặng cho những người cần.

Từ đó, anh bắt đầu tìm mua những chiếc xe lăn, xe lắc cũ. Dù nhiều chiếc hư hỏng nặng, khung sắt rỉ sét hay bánh xe lệch trục, anh vẫn kiên nhẫn tháo từng bộ phận để hàn gắn, thay mới. Với những trường hợp đặc biệt, anh còn “độ chế” riêng cho phù hợp: người mất tay phải thì chuyển thắng sang bên trái, trẻ em thì cắt gọn khung xe, người khuyết một bên chân thì tháo bỏ gác chân bên đó.

img-7434.jpg
Anh Việt đang tháo lắp bánh xe, sẵn sàng sửa chữa. Ảnh: D.L

Thậm chí, với những chiếc xe lắc dành cho người lao động nghèo không thể tự điều khiển, anh còn “hô biến” thành xe lắc điện, nghiên cứu cách cắt, hàn khung, thay toàn bộ dây điện và bình điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Anh còn sẵn sàng đi xa, nhận mọi cuộc gọi khi có ai báo có xe cũ để mua về. Có khi tiền mua lại chiếc xe cùng với chi phí sửa, phụ tùng còn nhiều hơn cả giá trị nếu mua mới, nhưng anh vẫn không ngần ngại vì sợ “lỡ có người đang cần” và cũng muốn chiếc xe sau khi hoàn thiện trở nên chắc chắn hơn, bền hơn. Anh cũng hướng dẫn thợ tại xưởng cùng làm để rút ngắn thời gian hoàn thiện.

img-7428.jpg
Phụ tùng xe của xe lăn không bán sẵn ngoài thị trường, buộc anh Việt phải nghiên cứu để "độ chế" sao cho phù hợp, an toàn. Ảnh: D.L

“Cho thì dễ, làm mới khó. Tôi phải đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ thực sự cần gì. Trước khi giao xe, tôi đều thử đi thử lại nhiều lần, đảm bảo khi họ sử dụng sẽ không gặp trục trặc. Tôi cũng không nhận tiền hay quà của ai; mọi chi phí, công sức đều do tôi tự bỏ ra, coi như góp một phần nhỏ để sẻ chia với những người khó khăn, người khổ,” anh nói thêm.

Gửi tận tay, dặn dò tận tình

Không chỉ sửa xe, anh Việt còn đích thân chở đến tận nơi để người nhận không phải lo thêm bất cứ khoản nào. Ngoài xe lăn, xe lắc, anh còn nhận sửa cả xe máy cho người lao động nghèo, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự kết nối của chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, anh Việt đã chuẩn bị một chiếc xe đạp tặng cho em Trần Quốc Tự (SN 2013), con trai của chị Lê Thị Đến (SN 1979, phường Quy Nhơn Nam).

Chị Đến làm nghề dọn nhà và một số việc khác để lo cho Tự bị tim bẩm sinh, đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Vì từng được chị Giang kêu gọi hỗ trợ để chữa trị cho con trai nên lần này, nghĩ đến việc Tự cần một chiếc xe đạp để đi học gần nhà, chị Đến liền ngỏ lời nhờ chị Giang.

Ngày chị Đến tới nhận xe, anh Việt cẩn thận kiểm tra lại từng chi tiết, tỉ mỉ buộc xe thật chắc để chị đưa về an toàn. Anh vừa làm vừa hỏi han chuyện của hai mẹ con, rồi dặn dò chị cách chỉnh yên, giữ xe để Tự dùng được lâu bền.

img-7419.jpg
Anh Việt cẩn thận ràng xe đạp để chị Đến mang về cho Tự. Ảnh: D.L

Nhìn chiếc xe trông như mới, chị Đến xúc động: “Thật sự tôi mừng lắm, vì từ nay con tôi có thể tự đạp xe đi học gần nhà, đỡ cho mẹ nhiều lắm. Hai mẹ con tôi biết ơn tấm lòng của mọi người”.

Dù bận rộn với những chiếc xe cần sửa chữa, anh Việt vẫn tranh thủ thời gian gom quần áo cũ, phân loại và trực tiếp chở đến các vùng sâu, vùng xa để tặng người khó khăn, đồng thời góp sức xây dựng nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo…

Là người đồng hành cùng anh Việt nhiều năm qua, chị Nguyễn Hương Giang, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Ước mơ Quy Nhơn, chia sẻ: “Anh Việt làm việc gì cũng rất tận tâm. Nhiều người thấy anh vất vả khuyên sắp xếp lại thời gian, vì vốn dĩ công việc đã bận, nhưng anh bảo còn người cần thì còn làm. Điều đó khiến tôi và nhiều anh chị em trong nhóm càng thêm quý trọng anh.”

img-7347.jpg
Anh Việt (áo xanh, giữa) cùng chị Giang (thứ 4 từ phải sang) thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Nhơn Phong (phường An Nhơn Bắc). Ảnh: ĐVCC

Người dân có nhu cầu tặng, bán lại các loại xe cũ như: xe lăn, xe lắc, xe đạp, xe máy, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ phương tiện mưu sinh, có thể liên hệ anh Việt qua số điện thoại 079 6607025.

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Lữ đoàn 572 hỗ trợ 2 gia đình khó khăn “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sáng 20-8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 572, Quân khu 5) do Trung tá Hồ Đức Thiên-Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và Trung tá Mai Văn Hòa-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn trực tiếp chỉ huy đã đến hỗ trợ ngày công “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các gia đình khó khăn ở Gia Lai.

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

