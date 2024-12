Hà Bầu phòng ngừa tình trạng trộm cắp cà phê

(GLO)- Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp trong mùa thu hoạch cà phê năm nay, Công an xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng chốt bảo vệ mùa vụ. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê, Công an xã Hà Bầu đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai thành lập chốt bảo vệ mùa vụ trên địa bàn. Theo đó, chốt bảo vệ được bố trí tại các tuyến đường liên thôn, liên xã và khu vực sản xuất. Mỗi chốt có 20-25 thành viên gồm: thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cán bộ thôn, làng và người dân.

Tại chốt, các thành viên luân phiên trực và tuần tra lưu động để nắm tình hình. Bên cạnh đó, Công an xã cũng chủ động phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Ông Tâm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hol-cho biết: Ngay từ đầu vụ thu hoạch cà phê, làng thành lập 2 chốt bảo vệ tại các tuyến đường. Các thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện và chia thành nhiều ca trực. Thời gian trực từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong quá trình trực chốt, các thành viên cũng phân công tuần tra lưu động để nắm tình hình, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì báo cho lực lượng Công an xử lý theo quy định.

“Vào thời điểm thu hoạch cà phê, mọi người khá bận rộn. Tuy nhiên, các thành viên vẫn duy trì trực chốt đều đặn để người dân yên tâm sản xuất. Từ đầu vụ thu hoạch cà phê đến nay, làng không xảy ra vụ trộm cắp nông sản nào”-ông Tâm nói.

Cán bộ Công an xã Hà Bầu trao đổi công việc đảm bảo an ninh trật tự với Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hol. Ảnh: R.H

Còn ông Võ Thu (làng Wel) thì chia sẻ: Năm 2023, gia đình ông bị kẻ gian hái trộm 50 cây cà phê. Năm nay, làng lập chốt bảo vệ mùa vụ nên ông cảm thấy an tâm hơn. “2 ha cà phê của gia đình tôi còn ít ngày nữa là thu hoạch xong. Ngoài việc cà phê năm nay được giá, tôi rất vui vì không xảy ra hiện tượng mất trộm cà phê như trước đây”-ông Thu bày tỏ.

Lực lượng Công an xã Hà Bầu phối hợp với thành viên chốt bảo vệ mùa vụ tuần tra, ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê. Ảnh: R.P

Thiếu tá Đỗ Đức Nhật-Trưởng Công an xã Hà Bầu-thông tin: Trên địa bàn xã hiện có 17 chốt bảo vệ mùa vụ tại 8 thôn, làng. Để đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa trộm cắp tài sản, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật kết hợp rà soát, kiểm tra các hộ thu mua cà phê và yêu cầu cam kết không mua cà phê xanh, cà phê không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tăng cường kiểm tra số nhân công đến thu hái cà phê. Nhờ vậy, từ đầu vụ thu hoạch cà phê đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng mất trộm cà phê.

“Bên cạnh các chốt bảo vệ mùa vụ, trên địa bàn xã hiện có các camera an ninh lắp đặt tại các tuyến đường trọng yếu. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã giảm sâu so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ so với năm 2023”-Thiếu tá Nhật nhấn mạnh.