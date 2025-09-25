Binh đoàn 15 tổ chức tập huấn chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 25-9, Binh đoàn 15 đã khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số cho 103 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn.

Trong 2 ngày, các học viên nghiên cứu các chuyên đề như: phong trào “Bình dân học vụ số”; khái niệm, ứng dụng chuyển đổi số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, thực hành các chức năng ký số, giao nhận, quản lý văn bản điện tử trên mạng truyền số liệu quân sự... Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học viên.

Cán bộ Văn phòng Binh đoàn 15 báo cáo chuyên đề trọng tâm về chuyển đổi số. Ảnh: Đình Khoa

Học viên thực hành các nội dung trong chương trình tập huấn. Ảnh: Đình Khoa

Ngay sau lớp tập huấn, Binh đoàn 15 tiếp tục triển khai đến tất cả các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, quản lý, xây dựng Binh đoàn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.