Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Binh đoàn 15 tổ chức tập huấn chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THANH QUÝ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-9, Binh đoàn 15 đã khai mạc lớp tập huấn chuyển đổi số cho 103 cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn.

Trong 2 ngày, các học viên nghiên cứu các chuyên đề như: phong trào “Bình dân học vụ số”; khái niệm, ứng dụng chuyển đổi số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, thực hành các chức năng ký số, giao nhận, quản lý văn bản điện tử trên mạng truyền số liệu quân sự... Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học viên.

binh-doan-15-chuyen-doi-so.jpg
Cán bộ Văn phòng Binh đoàn 15 báo cáo chuyên đề trọng tâm về chuyển đổi số. Ảnh: Đình Khoa
z7049210495775-ffb4cec1451ee4bca77a3b38e4d52bee.jpg
Học viên thực hành các nội dung trong chương trình tập huấn. Ảnh: Đình Khoa

Ngay sau lớp tập huấn, Binh đoàn 15 tiếp tục triển khai đến tất cả các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, quản lý, xây dựng Binh đoàn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai bứt phá trong phong trào thi đua chuyển đổi số: Động lực chiến lược cho phát triển bền vững

Gia Lai bứt phá trong thi đua chuyển đổi số

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, tỉnh Gia Lai đã triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm tạo ra hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy chính quyền số hiệu quả, kinh tế số năng động và xã hội số toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

null