Binh đoàn 15 tổ chức tập huấn chuyển đổi số

Trong 2 ngày, các học viên nghiên cứu các chuyên đề như: phong trào “Bình dân học vụ số”; khái niệm, ứng dụng chuyển đổi số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và dữ liệu cá nhân; hướng dẫn, thực hành các chức năng ký số, giao nhận, quản lý văn bản điện tử trên mạng truyền số liệu quân sự... Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học viên.
Ngay sau lớp tập huấn, Binh đoàn 15 tiếp tục triển khai đến tất cả các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, quản lý, xây dựng Binh đoàn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.