Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai, chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả nổi bật của phong trào thi đua 5 năm qua, cũng như định hướng lớn trong giai đoạn 2025 - 2030.

Thi đua là động lực để vượt khó, vươn lên phát triển

● Thưa đồng chí, nhìn lại giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước đã tạo chuyển biến như thế nào trong đời sống xã hội của tỉnh?

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Ảnh: Thùy Trang - Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, công tác thi đua - khen thưởng ở Gia Lai được triển khai sâu rộng, bám sát chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các phong trào do Trung ương phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”… đều được tỉnh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả. Đặc biệt, phong trào giảm nghèo đã mang lại kết quả rõ nét. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước còn 2,24% và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,53%/năm, đã có 61.305 hộ nghèo thoát nghèo. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,96%/năm, đã có 32.336 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Bằng tinh thần tương thân, tương ái, Gia Lai đã hoàn thành xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tổng kinh phí hỗ trợ 807,6 tỷ đồng, về đích trước hạn Trung ương giao, được tặng Huân chương Lao động hạng ba. Kết quả của phong trào này không chỉ là một “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo bền vững, mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, có được mái ấm để yên tâm sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Hay, đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” triển khai mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng địa bàn phía Đông tỉnh, để đảm bảo cùng cả nước thông xe kỹ thuật toàn tuyến qua địa bàn tỉnh Gia Lai vào ngày 30.9.2025 tới đây. Các phong trào do tỉnh phát động cũng để lại nhiều dấu ấn. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) có chuyển biến tích cực. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tạo thay đổi về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng hình ảnh công sở văn minh, chuyên nghiệp. Trong phát triển KT-XH, phong trào “Đẩy mạnh hạ tầng đồng bộ, hiện đại”, “Chuyển đổi số”, “Đổi mới sáng tạo”, “Xây dựng xã hội học tập”, “Bình dân học vụ số” đã tạo khí thế sôi nổi, góp phần đưa tỉnh đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng… Có thể nói, thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng để Gia Lai vượt khó, vươn lên mạnh mẽ.

● Đâu là những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua của tỉnh trong giai đoạn vừa qua, thưa đồng chí?

- Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh đạt nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực. Tỉnh Bình Định (cũ) đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết; tỉnh Gia Lai (cũ) đã thực hiện đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 78,31%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng. Riêng công nghiệp tăng 10,77%/năm, hình thành nhiều dự án lớn trong chế biến, năng lượng tái tạo, công nghệ cao. Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hiện đại, với 18 vùng nông nghiệp công nghệ cao và hơn 2.000 trang trại chăn nuôi tập trung; kim ngạch xuất khẩu nông sản, nhất là cà phê, tăng trưởng ấn tượng… Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ vượt 741 nghìn tỷ đồng; du lịch đón hơn 12 triệu lượt khách, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ đô thị hóa nâng lên 42,7%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh vững chắc, hệ thống chính trị được củng cố toàn diện. Chính sách an sinh xã hội, người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt kết quả tích cực… Đặc biệt, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành điểm sáng của phong trào thi đua, từ DN sản xuất dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, nhà giáo sáng tạo, bác sĩ tận tụy, vận động viên thể thao đến những tấm gương thiện nguyện vì cộng đồng… Tất cả đã góp phần tạo nên diện mạo mới, khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Gia Lai trong chặng đường phát triển.

Nhân viên kiểm soát chất lượng của Bidiphar thực hiện thao tác với các sản phẩm thuốc điều trị ung thư. Ảnh: ĐVCC

Vượt khó, khơi dậy khát vọng phát triển

● Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua của tỉnh gặp khó khăn gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Đúng là bên cạnh những thành tựu, vẫn còn những hạn chế. Phong trào thi đua yêu nước ở một số nơi chưa thật sự đồng đều, đôi khi còn hình thức, chưa tạo được động lực thực chất. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến có nơi còn chậm. Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Từ thực tiễn, chúng tôi rút ra nhiều bài học. Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền là yếu tố quyết định. Thứ hai, nội dung thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở, giải quyết vấn đề của đời sống. Thứ ba, phải làm tốt công tác tuyên truyền để khơi dậy sự tự giác tham gia của nhân dân. Thứ tư, phải kịp thời phát hiện, khen thưởng chính xác, công bằng, nhất là với người lao động trực tiếp. Và cuối cùng, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng, chống bệnh thành tích. Từ những bài học này, Gia Lai có cơ sở vững chắc để bước vào giai đoạn thi đua mới với khí thế quyết tâm hơn.

Giai đoạn 2020 - 2025, kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai tăng trưởng ấn tượng. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (xã Mang Yang). Ảnh: Dũng Nhân

Dấu mốc lịch sử của phong trào thi đua

● Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của tỉnh được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt. Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của sự kiện này đối với tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới?

- Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường. Đối với Gia Lai, đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa to lớn, tạo dấu mốc khẳng định quyết tâm đổi mới, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 của Gia Lai là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đặc biệt là các ngành công nghiệp công nghệ cao như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, Đại hội không chỉ là nơi tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy tinh thần thi đua để Gia Lai bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để đạt mục tiêu tốc độ tăng GRDP đạt 2 con số trong giai đoạn 2025 - 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - xây dựng. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang (xã Tuy Phước Tây). Ảnh: Dũng Nhân

● Vậy 5 năm tới, tỉnh sẽ tập trung vào những phong trào trọng tâm nào để thực hiện mục tiêu này, thưa đồng chí?

- Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Chúng tôi đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Tốc độ tăng GRDP đạt 2 con số, từ 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp - xây dựng chiếm 36 - 36,5%; dịch vụ chiếm 40 - 41%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5 - 20%; tổng thu ngân sách trên 41.000 tỷ đồng; kinh tế số đóng góp 25 - 30% GRDP; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ đô thị hóa trên 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp hơn mức trung bình cả nước, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 75%. Tỉnh cũng phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%, 100% xã có bác sĩ, 98% người dân tham gia BHYT… Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp lớn. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước sâu rộng. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động. Phát huy tinh thần “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “nghĩ sâu, làm lớn” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết liệt, đổi mới tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong tình hình mới, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, minh bạch các quy định và thủ tục hành chính theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, có sản phẩm cụ thể, dám nghĩ, dám làm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, nêu gương các điển hình tiên tiến. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng giúp tỉnh đạt nhiều thành tựu trên tất cả lĩnh vực. Trong ảnh: Một góc Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Dũng Nhân

Chung sức, đồng lòng - Gia Lai nhất định thành công

● Đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhân dịp Đại hội?

- Đồng chí PHẠM ANH TUẤN: Tôi muốn nhấn mạnh rằng: “Thi đua chính là sức mạnh, là động lực để chúng ta vượt khó, bứt phá vươn lên”. Tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, DN và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể nhất. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng tôi tin tưởng rằng thi đua yêu nước sẽ là động lực then chốt để Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, trở thành một điểm sáng về phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

● Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!